Ezek a veszélyek leselkednek a magyarokra idén nyáron

Bár továbbra is a tanácsadón vagy alkuszon keresztül történő kárbejelentés a leggyakoribb, a lakossági ügyfelek egyre nagyobb mértékben használják a digitális lehetőségeket: már minden ötödik iyen eset online csatornán történik. Az okos megoldások legújabb eszköze a a lakás- és gépjárműbiztosításokhoz kötött videós kárrendezés, melynek köszönhetően akár néhány perc alatt megkaphatjuk a kárösszeget.

A nyári hónapok tipikusan a kisebb, időjárás és közlekedési balesetek által okozott károk időszaka. Viharok jönnek-mennek, sokat autózunk az országhatáron kívül és be-lül egyaránt, de akár egy leszakadó faág is megkeserítheti a vakáció napjait. Korábban ezekben a kisebb károkkal járó esetekben is szakértői szemlén és hosszú várakozá-son keresztül vezetett az út a kárrendezésig, de a digitális megoldások alapjaiban vál-toztatták meg a biztosítási szektort.

"Saját adataink azt mutatják, hogy a vagyonkárok bejelentésére már ugyanannyian használják az online csatornákat, mint például a call centert. Ez a felismerés vezetett minket arra, hogy továbbfejlesszük digitális megoldásainkat, főként a nyári, megnöve-kedett kárigényekkel járó hónapokra időzítve. A SMART kárrendezés tavalyi indítása óta számos visszajelzéssel gazdagodtunk azzal kapcsolatban, hogy ügyfeleink meny-nyire nyitottak az önkiszolgáló megoldások iránt a kárrendezési területen. A legfonto-sabb tanulság az volt, hogy bár a rugalmasság és a Generali Ügyfélpont alkalmazás gyorsasága kiemelten vonzó, egy új applikációt mégsem telepít mindenki szívesen. Ezért indítottuk el a videós platformot, ami az online megoldások összes előnyét ötvözi a megszokott és megbízható személyes ügyintézéssel" - mondta el Szikszai József, a Generali Biztosító Zrt. kárrendezési igazgatója.

Csak egy okostelefon kell hozzá

A Generali Biztosító digitális portfoliójában elérhető videós kárrendezés a lakás- és gépjárműbiztosításokhoz kötötten érhető el, hiszen ezek azok a területek, ahol a kár-szemle videós kapcsolaton keresztül is könnyen megtörténhet. Ezek tipikusan vihar-károk, beázás, gépjárműnél pedig kisebb felületi, karosszériasérülések lehetnek. Az eddigi tapasztalatok szerint a technikai feltételek hiánya csak minimális számú kár-esetnél jelent problémát, így akár egy alsó kategóriás okostelefonnal is sikeresen lebonyolítható a kárrendezés folyamata.

A beérkezett kárbejelentéseket - a kár típusa, illetve a várható kárösszeg alapján - a kárvezénylés irányítja a videós felületre. Már ebben a fázisban belépnek az ügyintéző szakértők a folyamatba, hiszen az automatizmus mellett ők is megvizsgálják, hogy a káreset felmérhető-e ilyen módon, illetve ők veszik fel a telefonos kapcsolatot a beje-lentőkkel, hogy megtudják, hozzájárulnak-e a videós kárrendezés indításához. Az ügy-fél minden esetben dönthet a szakértői szemle vagy éppen az Ügyfélpont applikáció használata mellett.

Amennyiben a bejelentő nyitott a lehetőségre, e-mailben kapja meg a legfontosabb tudnivalókat, illetve azt a linket, amelyet telefonján megnyitva elindul a kétirányú vide-ós kapcsolat a böngésző felületen. A bejelentő részéről tehát csupán egy e-mail címre, kamerás mobileszközre és mobilinternetre (3G/4G jelerősség) vagy wifire van szükség. Ezt követően már csupán egy dolga van: minél pontosabban bemutatni a kárt az ügyintézőnek a mobileszköz kameráján keresztül.

Sikeres kárrendezés akár 10 perc alatt

Vagyonkároknál 5-7 perc, míg gépjármű károknál 10-15 perc alatt megtörténik a kár-felmérés, és amennyiben a videóhívás alapján a kár rendezhető, a kárösszeg utalása is megtörténik. Az azonnal indított kifizetés tehát már néhány percen belül a bejelen-tő számláján lehet. Ha viszont nem fogadja el a felajánlott összeget, vagy más okból szükséges, kiadható szakértői szemlére a kárügy, így a megszokott mederben folyta-tódik a kárrendezés. Ilyen esetben a biztosító előleget is fizethet a kár végleges rende-zéséig. Dönteni sem feltétlenül szükséges azonnal, ha az ügyfél nem tudja egyből el-fogadni a kárrendezés összegét, visszajelezhet néhány napon belül e-mailben, a kár-számra hivatkozva. Ez azért is praktikus lehetőség, mert a videós platformon megha-talmazott is eljárhat, amennyiben az ügyfél éppen nem elérhető.