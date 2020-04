A legtöbb mobilhasználó ebben követi el a legnagyobb hibát: rengeteg pénze bánhatja

Magán és munkahelyi levelezések, online bankolás, vásárlás, számlák befizetése, egészségügyi állapot nyomon követése. Csak pár feladat, amit ma már bárki játszi könnyedséggel elvégezhet okostelefonján, a járványügyi helyzetben pedig még inkább a digitális megoldások felé fordulunk. A felhasználóknak ehhez fontos adatokat is meg kell adniuk, amelyek illetéktelen kézbe kerülése komoly, sok esetben pénzügyi károkat is okozhat. Bár a távolból dolgozó adathalászok ilyenkor is vadásznak a készülékeinken tárolt bizalmas tartalmakra, a magyarok közel sem tesznek meg mindent bizalmas adataik védelmében - derül ki egy friss, országos kutatásból.

Az elmúlt évtizedek egyik meghatározó technológiai újítása az okostelefonok megjelenése és rohamos elterjedése volt. Ha úgy akarjuk, folyamatosan elérhetőek vagyunk, átalakultak kapcsolattartási szokásaink a magánéletben, a munkahelyen, a vásárlásban, a hivatalos ügyek intézésében. A technikai lehetőségek bővülésével ugrásszerűen megnőtt a készülékeken tárolt személyes, bizalmas adataink mennyisége. Okostelefonunk egyre inkább átveszi a fotókkal, bankkártyákkal, iratokkal, pénzzel, kulcsokkal teletömött táska szerepét. A különbség az, hogy a táskánkat csak akkor tudja kirámolni egy zsebes, ha a közelünkbe férkőzik. A készülékünkön tárolt adatokat azonban akkor is megkaparinthatják a tolvajok vagy a zsarolók, ha ki sem mozdulunk az otthonunkból.

Az ujjlenyomat olvasó a legnépszerűbb biztonsági megoldás

A Groupama Biztosító országos mobilbiztonsági kutatásában megkérdezettek majdnem fele (47%) használ ujjlenyomat olvasót, de csak kevesebb, mint ötöde telepített valamilyen telefonkereső applikációt (pl.: Find My iPhone, Find My Device). A megkérdezettek 10%-a semmilyen módon nem védi eszközét a telefon-tolvajoktól, így, ha a készülék illetéktelen kezekbe kerül, gond van, ami bizony megesik: a kutatás eredményei szerint az elmúlt öt évben minden ötödik felhasználó legalább egyszer elhagyta a mobiltelefonját vagy ellopták tőle.

Otthon is szükséges gondoskodni adataink védelméről

A fenti biztonsági megoldások akkor segítenek, ha az okostelefonunkkal úgy bánunk, mint a táskánkkal a zsúfolt helyeken, magunkhoz szorítjuk, nem tévesztjük szem elől, gondosan bezárjuk, hogy megnehezítsük a tolvajok dolgát. De nem védenek meg a távolból dolgozó adathalászoktól, az óvatlanul letöltött, káros alkalmazásoktól, amelyek készítői a koronavírus-járvány hírei iránti fokozott érdeklődést és a mindennapjaink felbolydulásával erősödő óvatlanságunkat kihasználva vadásznak a készülékeinken tárolt bizalmas tartalmakra. Hiába vagyunk többnyire otthon, hiába tartjuk be a kijárási korlátozásokat, ebben az időszakban is gondoskodnunk kell adataink védelméről.

Mégis mit tehetünk?

Alkalmazásokat csak a hivatalos áruházakból (Google Play, Apple Store) telepítsünk. Applikációk telepítésekor mindig olvassuk el figyelmesen az engedélykéréseket, és ha egy alkalmazás a működéséhez egyáltalán nem szükséges - pl. SMS küldés - felhatalmazásokat kér, inkább ne töltsük le, keressünk más lehetőséget.

Használjunk vírusvédelmet vagy biztonsági csomagot. Böngészéskor kiemelten figyeljünk a megnyitott oldalra (kétszer is ellenőrizzük az url címsorát), hiszen a kis képernyő miatt könnyebben eshetünk adathalászat áldozatául.

Lehetőség szerint, kapcsoljuk be a készüléken, valamint a külső SD kártyán található adatok titkosítását. Így privát adatainkhoz biztosan nem férnek hozzá illetéktelenek a "Gyári beállítások visszaállítása" használatát

Legyünk körültekintők a QR kódok (kétdimenziós vonalkód) beolvasásával és azok feldolgozásával, megnyitásával.

Ha ki kell mennünk az utcára és nincs rá szükségünk, kapcsoljuk ki a Bluetooth, illetve Wi-Fi kommunikációt. Ezzel az akkumulátor készenléti idejét is növelhetjük, valamint elkerülhetjük a csatlakozást a csaló hotspot-okra, illetve a kéretlen Bluetooth üzenetek fogadását.

Ezért tapadunk az okostelefonunk kijelzőjére

A leggyakrabban szórakozásra használjuk mobiltelefonunkat: a legnépszerűbb öt tevékenység a fotók és videók készítése (71%); privát elektronikus levelezés (71%); hírek olvasása (68%); zenehallgatás és filmnézés (60%), illetve a közösségi média felületek látogatása (52%). Nem meglepő módon ez leginkább a 18-39 éves korosztályra jellemző. A generáció tagjai előszeretettel használják még az egészségmegőrzéssel, az egészségügyi állapot ellenőrzésével foglalkozó alkalmazásokat (45%). Csak ezek után jön az online bankolás (45%), a számlák és csekkek befizetése (32%) vagy a mobil vásárlás (26%).

Az országos mobilbiztonsági kutatásának eredménye arra is rámutatott, hogy az okostelefont használók jobban féltik a közösségi média profiljukat, személyes levelezéseiket és névjegyeiket, mint jelszavaikat és a pénzügyi adataikat. A megfelelő védelem alkalmazásával megnehezíthetik az adattolvajok dolgát.

