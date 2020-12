5+1 zöldség megfázásra: így védekezhetsz a nátha, influenza, koronavírus ellen

A téli időszakban az immunrendszernek még nehezebb dolga van, ha szembe akar szállni a fertőzésekkel, ugyanis a szervezetnek több vitaminra, ásványianyagra van szüksége. Ilyenkor fokozottan érdemes odafigyelni, hogy a szervezet vitaminraktárai fel legyenek töltve, folyamatos pótlásukat pedig legjobb természetes módon, táplálkozás útján megoldani. Az egyik legjobb forrást a friss zöldségek és gyümölcsök jelentik, melyek nemcsak vitaminokat, hanem antioxidánsokat is tartalmaznak. Ezeknek szintén fontos szerep jut a szervezet megerősítésében a fertőzésekkel szemben. Mutatjuk, melyek a leghatásosabb zöldségek a vírusok okozta megbetegedések elkerülésére, illetve ha már elkaptuk a fertőzést, akkor a tünetek csillapítására.

A legtöbb gyümölcs és zöldség tartalmaz C-vitamint, amely bizonyos mennyiségben fogyasztva (legfeljebb napi 200 mg) növeli az immunrendszer által termelt ellenanyagok, vagyis az immunglobulinok mennyiségét a vérben, tehát mindenképpen ellenállóbbá teszik a szervezetet a fertőzésekkel szemben. Rengeteg növényi eredetű antioxidánst is be lehet vinni táplálkozás útján: ezek közömbösítik a természetes védekezés során keletkező szabad gyököket.

Viszont nem csak a C-vitamin, hanem E-vitaminok szintén nélkülözhetetlenek az immunrendszer megfelelő működéséhez, az A-vitamin hiány pedig a nyálkahártyák és a bőr kiszáradását okozza, és hajlamosít a fertőzésekre. Ezeket is könnyen szinten tarthatjuk zöldségek fogyasztásával. Azt viszont nem szabad elfelejteni: nem elég annyi, hogy sok gyümölcsöt, zöldséget eszünk. Egyes tápanyagok, vitaminok beviteléhez szükség van állati eredetű ételek fogyasztására is, mint a D-vitamin, illetve a cink. Ezekről se feledkezzünk meg, ha az immunrendszerünket akarjuk támogatni!

Influenza vagy nátha (vírusok) okozta megbetegedés esetén ajánlott a rendszeres folyadékpótlás - ilyenkor a legtöbben a teára esküsznek - amiből nem érdemes kifelejteni a friss gyömbért! -, azonban érdemes lehet higított zöldségleveket is fogyasztani a betegség alatt, melyek könnyen fogyaszthatók, energiát adnak, feltöltik az ásványianyag raktárokat. Egy répából és céklából vagy spenóttal, brokkolival, uborkával készült turmix remek folyadékpótló lehet.

Sárgarépa

Mint említettük, a fertőzésekre hajlamosabb az a szervezet, amelyben A-vitamin hiány lép fel. Ezt a vitamint szervezetünk a gyümölcsökből-zöldségekből felvett béta-karotinból tudja előállítani, amelynek legismertebb forrásai a sárgarépa, sütőtök és a spenót. Viszont nem csak zöldségekben, hanem gyümölcsökben is megtalálható, például a mangóban, illetve a datolyaszilvában, phisalisban, sárgadinnyében is. Béta-karotinban gazdag gyümölcsöket, zöldségeket antioxidáns hatásuk miatt is érdemes fogyasztani.

Paradicsom

A paradicsom nem csak finom, könnyen beilleszthető a napi étrendbe, hanem még rendkívül egészséges is. Kiváló C- és E-vitamin forrás, segíti a szabad gyökök megkötését, ugyanakkor nagyon kicsi az energiatartalma, tehát fogyókúrázók is nyugodtan fogyaszthatják aggodalom nélkül. E-vitamin található még a növényi olajokban, búzacsírában, kemény héjú gyümölcsökben is.

Brokkoli

A brokkoli kiváló C-vitamin forrás, mindössze 10 dkg párolva tartalmazza a napi bevitelhez szükséges mennyiséget. Emelett sok béta-karotint, folsavat, vasat és káliumot tartalmaz.

Paprika

Legyen az hegyes erős, kaliforniai, pritamin, vagy tv, az összes paprikafajta gazdag C-vitamin, avagy aszkorbinsav forrás, amely nem csak a fertőzések elleni küzdelem miatt fontos a szervezet számára, viszont a leginkább erről a hatásáról ismert. A piroshúsú paprikák ráadásul béta-karotinban is gazdagok, ami remek antioxidáns is. Ha pedig erőspaprikát fogyasztunk betegség alatt (módjával) segíthet megtisztítani a légutakat a válladéktól, és a láz okozta fejfájás enyhítésében is segít.

A fő előny viszont a C-vitamin: hiány a esetén csökken az immunrendszer ellenállóképessége a fertőzésekkel szemben, azonban az emberi szervezet nem tud előállítani aszkorbinsavat. Így csak megfelelő táplálkozással juthatunk hozzá. Természetesen nem a paprika az egyetlen zöldség, amiben van C-vitamin: a zöld leveleszöldségekben, brokkoliban, petrezselyemzöldben, karfiolban, stb. mind magasabb a vitamintartalom, viszont az étrendbe napi szinten a paprika illeszthető be a leginkább. (A gyümölcsök közül a citrusféléken túl a kiwi, feketeribizli, szamóca tartalmaz különösen sok C-vitamint.)

Levélzöldségek

Remek béta-karotin, kalcium, folsav, vas és C-vitamin forrást jelentenek a szervezetnek, és nyersen vagy párolva a napi étrend részei lehetnek. A levélzöldségek közé soroljuk az összes salátát a fejes salátától kezdve a jégsalátán át a madársalátáig. Újabban népszerűek lettek a rukkola és a mángold is, és újra divatba jön a sóska. Az egyik legfontosabb levélzöldség természetesen a spenót. Bár a közhiedelemmel ellentétben nem kiemelkedő vasforrás, vitamin és ásványianyag tartalma miatt érdemes rendszeresen fogyasztani.

+ 1. Csírák!

A zöldség- és gabonafélék csírái tartalmaznak minden fontos vitamint, ásványianyagot: A-, C- és E-vitaminok mind megtalálhatók bennük, és télen is ugyanúgy lehet csíráztatni, így folyamatosan támogathatjuk velük az immunrendszerünket. A lucernacsíra például antioxidáns hatású, kimondottan immunerősítő, a napraforgócsírában pedig még D-vitamin is található.

A felsoroltakon túl érdemes még előnyben részesíteni a hagymát, fokhagymát megbetegedés esetén, illetve friss gyömbérgyökeret tartani otthon: ahogy teába, úgy levesekbe is tehető, remek megfázásűző.

Fontos tudni, hogy sem a vitaminok természetes bevitele, sem a vitaminkészítmények szedése nem nyújt garanciát a fertőzések elkerülésére. Arra pedig főként nincsen bizonyíték, hogy a nagy dózisú vitaminbevitel (pl. 1000 mg C-vitamin naponta) meggátolná vírusfertőzések vagy más betegségek kialakulását a szervezetben. Segítségükkel támogatható az immunrendszer, hogy kevésbé legyen fogékony a fertőzésekre, de biztosra ezekkel sem lehet menni.

A már kialakult betegségek alatt viszont bizonyítottan csökkentik a tüneteket és elősegítik a gyorsabb gyógyulást a különböző vitaminok és antioxidánsok, amelyek a gyümölcsökben találhatók. Azonban ehhez elengedhetetlen a kiegyensúlyozott táplálkozás is: ne feledkezzünk meg a többi vitamin, fehérjék, szénhiderátok fogyasztásáról sem.

Címlapkép: Getty Images