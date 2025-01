Rengeteget takarítottak meg 2024-ben az élelmes magyarok: mutatjuk, hogy csinálták

Az egyik hazai biztosításközvetítő adatai szerint a tavaly megkötött online lakásbiztosítási szerződések átlagdíja 37 300 forint volt, ami 2,1 százalékos csökkenést jelent a 2023-ban tapasztalt 38 100 forintos átlagos díjmértékhez képest.

Az Insura elemzéséből kiderül, hogy az átlagdíj csökkenésében jelentős szerepet játszott a tavaly márciusban bevezetett lakásbiztosítási kampány, melynek során a megszokottnál többen vizsgálták felül korábban megkötött lakásbiztosítási szerződéseiket, és váltottak olyan lakásbiztosításra, amely az adott vagy akár szélesebb fedezeti kört a korábbinál kedvezőbb áron nyújtja. A koncentrált piaci figyelem a biztosítókat is díjaik felülvizsgálatára, versenyképesebbé tételére ösztönözte.

A díjak kedvező alakulásában szerepet játszott Magyar Nemzeti Bank standard követelményeinek megfelelő, egyszerűen összehasonlítható úgynevezett minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítási (MFO) termékek további térnyerése is. Az Insura.hu statisztikái azt mutatják, hogy tavaly minden harmadik online lakásbiztosítási szerződés MFO biztosítás volt. E termékek átlagdíja jelentősen alatta maradt a piacon elérhető, minősítés nélküli lakásbiztosításokénak: míg az előbbiekre 31 400, az utóbbiakat 40 100 forintos éves átlagdíjon szerződtek az ügyfelek 2024-ben.

A legolcsóbban a társasházi lakások tulajdonosai szerződtek a biztosítókkal: ők átlagosan csupán 20 600 forintos éves díjat fizettek. A családi házak esetében ugyanakkor 42 800 forint volt a lakásbiztosítások átlagos mértéke. Bár az egyes ingatlantípusokhoz Budapesten tartoznak a legmagasabb díjszintek, a jelentős számú társasházi lakásokhoz kapcsolódó biztosítások lefelé húzzák az átlagot. Emiatt a fővárosban tavaly 32 700 forintba került egy átlagos online lakásbiztosítás, míg a megyeszékhelyeken ez az összeg évi 31 900 forint, az egyéb településeken pedig 37 600 forint körül alakult.

Az Insura.hu adatai szerint a legtöbb új szerződést 2024-ben a KÖBE, az Alfa és a Groupama biztosítóknál kötötték. Szintén népszerűek voltak Generali és a Gránit termékei. Tavaly az első öt biztosítóhoz került az új lakásbiztosítási szerződések több mint 70 százaléka.

Népszerűek a kiegészítő biztosítások is

Az előző évben tízből hat szerződés mellé kötöttek legalább egy kiegészítő biztosítást is. A legnépszerűbb kiegészítő termékek a beázásból, a dugulásból, illetve a besurranó tolvajlásból fakadó károkat térítő szolgáltatások voltak. Míg beázás ellen az ügyfelek mintegy fele biztosította lakását, a következő két fedezet is megtalálható a megkötött szerződések egyharmadában.

A tavalyi lakásbiztosítási kampányhoz kapcsolódó lakásbiztosításokat az aktív piaci verseny miatt – a fedezeti kör enyhe bővülése mellett is: a korábbi hónapokhoz képest 10-15 százalékkal kedvezőbb átlagdíj mellett tudták megkötni az ügyfelek. A kedvező tapasztalatok miatt lakásbiztosítási piacnak várhatóan idén is kiemelt eseménye lesz a márciusi kampány, amelynek során az ügyfelek a szerződésük évfordulójának időpontjától függetlenül is felmondhatják majd meglévő szerződésüket. Az egymással versengő biztosítók a díjkedvezmények mellett várhatóan ingyenes kiegészítő biztosítások felajánlásával, illetve ingyenes biztosítási időszakok felajánlásával is igyekeznek majd bővíteni lakásbiztosítási ügyfeleik körét

– mondta dr. Kozma Gábor, az Insura vezérigazgatója.