Ez nagyon meredek: magyarok is a nyakunkon érezhetik a spanyol természeti katasztrófa hatásait

Az utasbiztosítási szokásokat és azok tartalmát is átrendezhetik a spanyolországi természeti katasztrófához hasonló esetek, amelyek a szélsőséges időjárás miatt egyre gyakoribbak. A külföldre utazóknak hamarosan évszaktól függetlenül – kánikulában is – ajánlott lesz a síszezonra jellemző speciális mentést tartalmazó utasbiztosítást kötni – közölte a CLB biztosítási alkusz cég a napokban történt természeti katasztrófára.

Sok utasbiztosítás nem nyújtana kellő fedezetet arra a váratlan természeti katasztrófára, amely a Spanyolországban élőkre és a turistákra csapott le a napokban: pusztító esőzés, sárlavina, a víz és a sár fogságába esett autók és autósok, halálos csapdává vált bevásárlóközpontok. Mindez azonban olyan jelzés nemcsak a turistáknak, hanem a biztosítóknak is, amely azokat igazolja – egyebek között a biztosítási alkusz szakértőit is –, akik többször figyelmeztettek a klímaváltozás veszélyeire, következményeire – olvasható a biztosítási alkusz közleményében.

A szélsőséges időjárás már nemcsak egy jövőkép, hanem a jelen, amelyet a bőrünkön érezhetjük bárhol, bármikor – figyelmeztet Németh Péter. A biztosítási alkusz cég értékesítési és kommunikációs igazgatója szerint a megváltozott helyzetet mindenkinek komolyan kell vennie, a külföldre készülőknek mostantól kockázatos lehet csupán egy „fapados” alapbiztosítással útra kelni, mint ahogy a biztosítóknak is jobban fel kell készülniük a Spanyolországban történtekhez hasonló esetekre is. Léteznek ugyan a kialakult helyzetnek megfelelő speciális mentéseket is tartalmazó biztosítások, azonban azok egyrészt az átlagosnál valamivel drágábbak, másrészt eddig leginkább a síszezonban, síbiztosítás címen volt rá kereslet, miközben szabadon köthetők nyaralásokra is.

Ezeknek a részleteit érdemes mostantól akár a kánikulában utazóknak is tanulmányozni, s olyan szerződést kötni, amely szükség esetén tartalmazza a speciális mentési kitételt is – hangsúlyozta Németh Péter. A nyáron korábban feleslegesnek tartott pluszokon már nem érdemes spórolni, hiszen a spanyolországi példa is mutatja, a természeti katasztrófák bárhol, bármikor szorult, akár életveszélyes helyzetbe sodorhatják az embereket – szögezte le a biztosítási alkusz szakértője, aki szerint mostantól az eddigieknél jóval tudatosabban kell utasbiztosítást választani. A vészhelyzetbe került turisták életét természetesen akkor is megmentik külföldön, ha nincs biztosításuk, ám a milliókra rúgó speciális eljárás költségeit – helikopteres megközelítés, különleges mentőegységek és eszközök bevetése – mindenkin behajtják. Akinek nincs biztosítása, annak magának kell kiegyenlítenie a húzós számlát.

Németh Péter szerint az már jó ideje kérdéses, hogy az ingatlan biztosításokban még meddig lehet számítani a természeti katasztrófák miatt bekövetkezett kártérítésekre, a szakma szereplői ugyanis jó ideje fontolgatják, hogy korlátozzák ez irányú kötelezettségüket, de az is felmerült, hogy teljesen elzárkóznak a szélsőséges időjárás okozta károk fedezetétől. Ilyen változtatást akár az utasbiztosítási területen is bevezethetnek – összegezte a biztosítási alkusz cég igazgatója.