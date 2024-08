Súlyos rettegés lett úrrá a magyarokon: mi lesz így sokuk mobiltelefonjával?

Leginkább attól félnek a mobilhasználók, hogy utazás vagy fesztiválozás közben ellopják az okostelefonjukat, pedig ez jóval ritkábban történik meg, mint az, hogy megsérül a készülék - derül ki az OTP Mobil közleményéből. Bár a leggyakoribb a kijelző megsérülése, még mindig kevesen gondolják, hogy néhány egyszerű, online is elvégezhető lépéssel olcsóbban megúszhatják a töréskárt.

Már szinte egy lépést sem tesznek az emberek az okostelefonjuk nélkül, és ez akkor is igaz, ha a lakás egyik szobájából mennek át a másikba. Ez nem is csoda, mivel a mobilosok több mint fele egy órán belül többször is ránéz a kijelzőre, harmaduk pedig óránként – derült ki a Simple alkalmazás felhasználói körében végzett kutatásból.

A telefonokhoz fűződő szoros kapcsolat miatt várható, hogy sokan féltik is a készüléküket. A megkérdezettek 53 százaléka attól tart leginkább, hogy nyaralás, fesztiválozás közben ellopják a mobiljukat. A Simple app felhasználóinak 30 százaléka fél valamilyen otthoni baleset miatti készülékkártól, például, hogy főzés vagy takarítás közben megsérül, esetleg a gyerek kezébe kerül és eltörik. Sportolás és szabadtéri mozgás során bekövetkezett káresettől pedig a kitöltők 17 százaléka félti a mobilját.

Törés, nem lopás

A valóság ugyanakkor szöges ellentétben áll a mobilosok félelmeivel. Ahhoz képest, hogy a legtöbben a lopástól tartanak leginkább, a Simple-használóknak csupán 2 százalékának tulajdonították már el a telefonját.

Kijelzőtörés viszont annál több válaszadó telefonját érte már: az utazáskor, fesztiválon vagy egyéb rendezvényen bekövetkezett káresetek 63 százaléka tudható be ennek. Kevesebben, de a lopásnál (11 százalék) még így is többen tapasztaltak valamilyen vízkárt (13 százalék), például, hogy lefolyóba esett a mobiljuk.

Érdekes, hogy az otthonukban sokkal több Simple-használónak ment tönkre az okostelefonja (35 százalék), mint házon kívül (18 százalék). Tíz károsultból hétnek a kijelzője tört be odahaza, egynek a mobilja pedig valamilyen folyadékkal találkozott.

Félelem helyett megelőzés

Ugyan kármegelőzésre a válaszadó mobilosok 70 százaléka tokot és védőfóliát is használ, ám a többség nem gondoskodik extra védelemről még akkor sem, ha fesztiválra megy. Csak nagyon kevesen vesznek például vízálló tokot (7 százalék). A kitöltőknek pedig mindössze 16 százaléka rendelkezik készülékbiztosítással. A legtöbb megkérdezett nyitottabb lenne a biztosítás kötésére, ha a káreset-bejelentés egyszerűbb lenne, a díjazás a készülék értékétől függene, vagy ha az ügyintézés online történhetne.