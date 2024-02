Óriási csekket kaphat, aki ezt a sportot űzi külföldön: milliókat fizethetnek, ha erre nem figyelnek

Télen jellemzőbbek a síeléssel kapcsolatos balesetek, míg nyáron főképp hasmenés, allergiás reakciók ronthatják el a nyaralást. Az ambuláns ellátás és a kórházi kezelés is az USÁ-ban lehet a legköltségesebb, de a járóbeteg ellátásért az EU-s országokban is 100 és 250 euró közötti összeggel kell kalkulálni, ha nincs utasbiztosításunk.

Bármennyire is szeretnénk úgy gondolni az utazásra, mint tökéletes élményre, baleset bármikor történhet, illetve kisebb-nagyobb megbetegedések is felüthetik a fejüket. Az AXA Partners CEE évente fél milliónál is több orvosi segítséggel kapcsolatos hívást kap ügyfeleitől. Az orvosi kiadások az elmúlt 5 évben jelentősen, mintegy 30%-kal megemelkedtek az adataik szerint - írja a biztosító és a Kiwi.com közös közleménye.

A nyári hónapokban hasmenés, mandulagyulladás, allergiás reakciók és egyéb emésztőrendszeri megbetegedések miatt kapják a legtöbb megkeresést, míg télen törött karok, csuklók, ínszalag szakadás, - húzódás keserítik meg leginkább az utazást. Az adataikból kiderül továbbá, hogy míg 10 évvel ezelőtt a téli szezon jelentős részét síelők tették ki, addig most kb. fele-fele az arány a síelők és az egzotikus úti célokat választók között.

A különböző egészségügyi problémák eltérő költségekkel járnak, de még a legalacsonyabb kiadás is várhatóan magasabb összeg lenne utasbiztosítás nélkül, mint maga a nyaralás. A cég adatai szerint a legdrágább egészségügyi ellátással rendelkező országok az Egyesült Királyság, Svájc, illetve a Görögországhoz, Spanyolországhoz vagy Törökországhoz tartozó távoli szigetek, ahol általában csak magánellátás érhető el, valamint az USA, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland.

Ambuláns ellátás

Az EU-ban a járóbeteg-ellátás költségei átlagosan 100 és 250 euró között mozoghatnak, míg az Egyesült Arab Emírségekben vagy Törökországban 250 és 900 dollár közötti összeggel kell számolni, ha ambuláns ellátásra szorulunk és nincsen biztosításunk. Az USA-ba utazók 800 és 1500 dollár közötti összeget fizethetnek az ambuláns ellátásért, a Fülöp-szigetekre vagy Thaiföldre látogatók pedig átlagosan 150 és 1500 dollár közti számlára számíthatnak attól függően, hogy állami vagy magánellátást vesznek-e igénybe. Egyiptomban a költségek az európaiakhoz hasonlóak, itt jellemzően 80 és 250 euró között mozog az ambuláns ellátás ára.

Kórházi kezelés

Kórházi kezeléstől függően a napidíjak az EU-ban 15 eurónál kezdődnek, de ez emelkedhet egészen 15 000 euróig is attól függően, hogy milyen ellátásra van szükség. Kiugróan magas a kórházi ellátás díja az USÁ-ban, ahol egy kórházban töltött nap 2500 dollárnál kezdődik, míg a világ többi részén a költségek 300 és 3500 dollár között mozognak naponta.

Légi mentés/helikopter

Ha pl. baleset miatt helikopteres szállításra van szükség, az az EU-ban 1000 és 5000 euró, az USÁ-ban pedig 5000 és 15 000 dollár közötti összegbe kerülhet. A Fülöp-szigetekre vagy Thaiföldre utazóknak a helikopterért 750 és 5000 dollár közötti összeget kell fizetniük biztosítás hiányában.

Ennyibe kerülhet EU-n belül egy síbaleset

A magyarok általában külföldön síelnek. A sípályán a baleset súlyosságától és a szükséges beavatkozásoktól függően az EU területén a 22 500 eurót is elérhetik a kiadások. A költségek lebontása a következőképpen néz ki:

helikopteres beavatkozás 1000 és 5000 euró között;

2 hetes kórházi kezelés, beleértve a kezelést, műtétet, röntgenfelvételeket, rehabilitációt stb. 12 500 euró;

hazaszállítás mentőautóval 3000 és 5000 euró között mozoghat.

„Azt javasoljuk, hogy amennyiben orvosi ellátásra szorul, akkor ideális esetben azonnal, de lehetőség szerint minél előbb lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal, hogy az esetleges kárigényeket zökkenőmentesen rendezzük. Világszerte vannak szerződött egészségügyi partnereink, akik magas szintű szolgáltatást nyújtanak. Igény esetén segítünk a nyelvi akadályok leküzdésében is” – hívja fel a figyelmet Pavel Jechort, az AXA Partners CEE marketing és termékigazgatója. A szakember hozzáteszi, hogy az EU-n belül utazóknak érdemes kiváltani és magukkal vinni utazásukra az Európai Egészségbiztosítási Kártyájukat (EU-kártya). Átmeneti tartózkodás esetén EU-kártyával az EU bármely országában, továbbá Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben, az Egyesült Királyságban és Svájcban is igénybe lehet venni a szükséges orvosi ellátást.