Magyar családok százezrei eshetnek el rengeteg pénztől a lakásuk miatt: sokan nem gondolnak erre

Miközben a válaszadók 43 százaléka azt mondja legalább évente ránéznek a lakásbiztosításaikra, addig az emberek 24 százalékának véleménye szerint most alacsonyabb értékre van biztosítva otthona, mint amennyit valójában ér – derült ki a Groupama és az OTP Bank friss lakásbiztosítási kutatását bemutató sajtótájékoztatón, amin a Pénzcentrum is részt vett.

Összességében azt lehet mondani a magyar lakásbiztosítási piacról, hogy jelenleg alacsony mértékű az ügyfélaktivitás. A szerződések 65 százaléka több mint 3 éve kötődött, az ügyfelek 30 százaléka ráadásul 5 évnél ritkábban néz rá a biztosítására, miközben a válaszadók 24 százaléka szerint alul van biztosítva otthona – derült ki a Groupama és az OTP Bank friss lakásbiztosítási kutatásából.

Ahogy telnek múlnak az évek, a lakóingatlanon is lehetnek változások, de az ingóságok értéke is sokat változhat, ezért az alulbiztosítottság kérdése kritikus manapság

- foglalta össze gondolatait Szobonya László, a Groupama Biztosító Stratégiai Osztályvezetője. A kutatásból kiderül az is, hogy az árak a legkiemelkedőbb tényezők az elégedetlenségben, illetve a kárrendezés bizonytalanságában. Azt is megtudtuk, hogy a káresemények jelentősen növelik a szerződésmódosítások, biztosítóváltások számát. De 25-30 százalékkal gyakoribb a szerződés aktualizálása akkor, ha volt káresemény. A sajtóeseményen elhangzott,

minden 3. káresemény esetében nincsenek az ügyfelek tisztában azzal, hogy mit fedez és mit nem fedez a biztosításuk.

A sajtóeseményen elhangzott az is, hogy a kutatásban résztvevő válaszadók 41 százaléka 5 000 forint alatti díjkülönbözetnél már átkötné biztosítását. 36 százalékuk 5 000 forint feletti különbségnél gondolkodna el ugyanezen, míg a válaszadók 25 százaléka 10 ezer forint feletti díjkülönbözetnél adná erre a fejét. Szobonya László beszélt arról is, az elmúlt 5 évben Magyarországon a valamilyen biztosítással rendelkező lakóingatlanok aránya 69 százalékról 72-re ugrott,

ez európai viszonylatban is igen magas szám, persze az kérdés, hogy ezek a biztosítások mekkora mértékűek.

Az alulbiztosítottsággal kapcsolatban Budai József, az OTP Bank Bankbiztosítási Főosztályvezetője elmondta, ők azt szokták javasolni az ügyfeleknek, hogy a lakásbiztosításokat 2-3 évente érdemes átdolgozni. Az infláció, a gazdasági nehézségek ugyanis sokat üthetnek a régi biztosításokon. A kutatás kitért még arra is, mi ösztönözné leginkább az ügyfeleket arra, hogy biztosítást váltsanak. A válaszadók

39 százaléka a jelenleginél alacsonyabb biztosítási díj esetén váltana leginkább,

36 százalékuk akkor váltana inkább, ha az új biztosítás a jelenleginél többféle kárra nyújtana fedezetet,

32 százalékukat a kedvezményes, akciós ajánlatok motiválnák leginkább,

31 százalékuk azt keresné, hogy a jelenleginél többféle szolgáltatást nyújt káresemény esetén,

ehhez képest az emberek 5 százaléka mondja csupán azt, hogy váltanak, ha egy ismerőse ajánlana új biztosítót.

Szobonya László szerint az előttünk lévő, új márciusi, országos lakásbiztosítási kampány (ami során egy új kormányrendelet szerint a határozatlan időre kötött lakásbiztosítás és társasházi biztosítás mondható fel) során országos szinten mintegy

100 000 feletti szerződésmódosítással számolnak majd. Ez a szám magában foglalja a biztosítóváltást, és a biztosítón belüli új szerződéskötést is.

A Groupama Biztosító Stratégiai Osztályvezetője beszélt arról is, hogy a 2023-as 3. negyedéves adatok szerint egy magyar ügyfél átlagosan 49-50 ezer forintot fizet lakásbiztosításra évente, ám ez a szám idén 55 ezerre is nőhet, úgyhogy egy 10 százalékos növekedés várható. Főleg akkor, ha a nagyon régi, alacsony biztosításokat újabbra, nagyobb értéket biztosítottakra cserélik. Az eseményen megtudtuk azt is, az összes biztosítás tekintetében évente az ügyfelek 10-15 százalékának van valamilyen kára a Groupama számai szerint.