Jó hír a lakástulajdonosoknak: ezzel a trükkel rengeteget spórolhatsz a biztosításon

Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint a tavaly megkötött lakásbiztosítási szerződések átlagdíja 48 700 forint volt, ami 8 százalékos csökkenést jelent a 2022-ben tapasztalt 53 ezer forintos átlagos díjmértékhez képest.

Az átlagdíj csökkenésének elsődleges oka az volt, hogy a megszokottnál többen vizsgálták felül korábban megkötött lakásbiztosítási szerződéseiket, és váltottak olyan lakásbiztosításra, amely az adott vagy akár szélesebb fedezeti kört a korábbinál kedvezőbb áron nyújtja. A piaci aktivitás növekedése a biztosítókat is díjaik felülvizsgálatára, versenyképesebbé tételére ösztönözte.

A lakásbiztosítási átlagdíjak településtípusonként eltérő mértékűek voltak: a fővárosi ingatlanokat tavaly 45 500 forintos átlagos éves díj ellenében biztosították, a megyeszékhelyeken ez az összeg évi 40 ezer forint volt, míg az egyéb településeken 38 100 forint körül alakult az átlagos díjszint. A legolcsóbban a társasházak tulajdonosai szerződtek a biztosítókkal: ők átlagosan csupán 22 400 forintos éves díjat fizettek. A családi házak esetében ugyanakkor 51 800 forint volt a lakásbiztosítások átlagos mértéke.

Értékesítési csatornák szerint vizsgálva is eltérően alakulnak az átlagdíjak, amelyek mértéke tavaly is az online felületen kötött szerződések esetében volt a legalacsonyabb, 35 900 forint.

Gyorsan teret nyer az MFO

Örvendetes fejlemény, hogy az új lakásbiztosítási szerződések között egyre jelentősebb szerepet játszanak a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítási (MFO) termékek. Az Insura.hu statisztikái azt mutatják, hogy a Magyar Nemzeti Bank standard követelményeinek megfelelő, egyszerűen összehasonlítható MFO biztosítások tavaly már az összes új lakásbiztosítási szerződés több mint 30 százalékát tették ki. Ez a változás is hozzájárult az átlagos éves díjcsökkenéshez, mivel a verseny hatására az értékesített MFO termékek átlagdíja immár jelentősen alatta marad a piacon elérhető, minősítés nélküli lakásbiztosításokénak.

Népszerűek a kiegészítő biztosítások is

Tavaly a legnépszerűbb kiegészítő termékek a beázásból, a besurranó tolvajlásból, illetve a dugulásból fakadó károkat térítő szolgáltatások voltak, mindhárom termék megtalálható a megkötött szerződések egyharmadában. Szintén igen népszerű a családi balesetbiztosítás (28%), illetve a különleges üvegkárok biztosítása (27%).

Előrejelzés 2024-re

A lakásbiztosítási piac kiemelt eseménye lesz a márciusi lakásbiztosítási kampány, amelynek során az ügyfelek a szerződésük évfordulójának időpontjától függetlenül is felmondhatják majd meglévő szerződésüket. Mindez tovább erősíti majd a már 2023-ban is aktívabbá vált piaci versenyt, melynek eredményeként éves szinten – a fedezeti kör bővülése mellett is - további 5-8 százalékkal mérséklődő lakásbiztosítási átlagdíjakra számíthatunk

– hangsúlyozta dr. Kozma Gábor, az Insura vezérigazgatója.