Székelyudvarhelyi tragédia: ezért omolhatott össze a kollégium, régóta tudhatták, hogy baj van

Építkezés volt az épület közelében, ezért omolhatott le a Tamási Áron Gimnázium diákotthonának egyik külső fala. Kiderült, amióta zajlottak a munkák, a diákok egyre többször láttak repedéseket a falakon, amelyek nőttek is. A tragédia előtt is riasztották a lakók a kollégium dolgozóit, hogy vészjóslóan reped a fal, mire odaértek már megtörtént a baj.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, leomlott hétfőn Székelyudvarhelyen a Tamási Áron Gimnázium diákotthonának egyik külső fala, ami több diákot is maga alá temetett. Egyikük súlyosan megsérült, egy másik állapota válságos, egy harmadik fiatal pedig életét vesztette. A Maszol.ro szerint az omláshoz köze lehetett, hogy közvetlenül az épület mellett ásással járó munkálatokat végeztek, legalábbis a szakértők ezt tartják valószínűnek. A kollégium lakói is arról számoltak be, hogy amióta megkezdődtek a munkálatok, a falakon repedések jelentek meg, és egyre csak nőttek. A tragédia előtt is riasztották a lakók a kollégium dolgozóit, hogy vészjóslóan reped a fal, mire odaértek már megtörtént a baj.

A munkálatok azért zajlottak az épület mellett, mert az esővízelvezetést össze kellett kötni a szomszédos Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium csatornarendszerével, mert már égető volt a probléma. Ehhez azonban le kellett ásni az épület alapjai alá. László Szabolcs, a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség vezetője és Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke is azt mondta, vélhetően ez vezetett a tragédiához. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt büntetőeljárást indított.

