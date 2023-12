Kevesen tudják, hogy jogosultak a 150 ezer forint visszatérítésre: érdemes mielőbb lépni

Több milliárd forinttal nő az idei önkéntes pénztári befizetések után visszajáró személyijövedelemadó-összeg, mivel nőtt az önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári befizetések nagysága is; az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) pedig egyszerűen használható, a szükséges lépéseket közérthető módon felsoroló kisokost állított össze az adóvisszatérítéshez szükséges tennivalókról, hogy minél többen kapják meg a visszajáró pénzt.

Az ÖPOSZ hangsúlyozta, hogy az év végén újra aktuális az önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári befizetésekre összesen járó, legfeljebb 150 ezer forintos adóvisszatérítés igénybevétele, és ismertették, a 2021-es 123,4 milliárd forint után tavaly csaknem 133 milliárd forintra nőtt az egyéni befizetések, és 43-ról mintegy 47 milliárd forintra a munkáltatói befizetések összege. Tavaly már 24 milliárd forint szja-t utalt vissza az állam az öngondoskodást szolgáló befizetések után.

Nagy Csaba, az ÖPOSZ elnöke a közleményben kiemelte, azért állították össze a tudnivalókat az ÖPOSZ honlapján, hogy minél több pénztártag értesüljön az adóvisszatérítés lehetőségéről, így minél többen vegyék igénybe ezt az állami ösztönzőt. Emlékeztetnek, ahhoz, hogy az adóvisszatérítés elérje a maximális összeget, az idei önkéntes pénztári befizetések - a munkáltatói hozzájárulást is beleértve - el kell érjék a 750 ezer forintot. Ennek a 20 százaléka ugyanis az a 150 ezer forintos összeg, amelyet visszakaphatnak az adózók.

Ennél alacsonyabb éves befizetésnél az adóvisszatérítés összege is csökken, és azok, akik valamilyen okból nem fizetnek szja-t - például a 25 éven aluliak vagy a családi adókedvezményben részesülők -, értelemszerűen nem részesülhetnek szja-visszatérítésből sem. Akik viszont a pénztári tagság mellett nyugdíjbiztosítással, illetve nyugdíj-előtakarékossági számlával is rendelkeznek, akár 280 ezer forintot is visszakaphatnak - írták.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az önkéntes nyugdíj- vagy egészségpénztári tagoknak célszerű ellenőrizniük egyenlegüket, és ha van rá módjuk, minél inkább feltölteni. Azoknak pedig, akik még nem tagok, de tudnak 750 ezer forintot mozgósítani, érdemes belépniük valamelyik pénztárba, ami már online is megtehető. Az utalásoknak az idei utolsó banki munkanapig, azaz december 29-ig kell beérkezniük a számlákra ahhoz, hogy adóvisszatérítésre jogosítsanak - írták.