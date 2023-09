Hableány-tragédia: 5 évet kapott a Viking kapitánya

5 év fegyházbüntetésre ítélték Jurij C.-t, a Viking Sigyn kapitányát. A bíróság a vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vádpontjában találta bűnösnek, a 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztása vádpont alól viszont felmentették.

5 év fegyházbüntetésre ítélték Jurij C.-t, a Viking Sigyn kapitányát, aki nem vette észre, és legázolta a Hableány sétahajót 2019. május 29-én éjszaka. Mint a hvg.hu tudósításából kiderült, a bíróság a vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vádpontjában találta bűnösnek, a 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztása vádpont alól viszont felmentették.

Emellett a kapitányt 6 évre eltiltották a hajóvezetésről, ebbe beleszámít az is, hogy 2019. május 30-én bevonták a hajós jogosítványát. Az utolsó szó jogán a vádlott azt mondta, egy percre sem hagyják nyugodni a tragédia emlékei, sajnálja a történteket. Ugyanakkor tovább folyik a kártérítési per az ügyben, amelyet az áldozatok családjai indítottak, és egy másik hajós ellen is folyik az eljárás, aki szintén nem nyújtott megfelelő segítséget.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA