Új részletek a tengerbe fulladt magyar turistákról: végzetes hibát követtek el, családjuk végignézte a haláltusát

A családjuk végignézte, ahogy a tengerbe fullad két magyar turista Olaszországban. A helyiek szerint nagyon rossz idő volt, nekik is tudniuk kellett, hogy ilyenkor tilos a vízbe menni. Valószínűleg elkaphatta őket egy erős áramlat, ami mindkettejüket elsodorta a part közeléből.

Ahogy a Pénzcentrum is beszámolt róla, egy 46 és 48 éves magyar férfi fulladt a tengerbe Olaszországban szombaton. A két turista Toszkánában, Livorno közelében, Rosignanónál ment be a tengerbe a kedvezőtlen időjárás ellenére. A kiérkező mentők nem tudtak segíteni rajtuk, már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A Blikk most az olasz sajtó alapján arról ír, hogy a helyiek szerint a két turistának tudnia kellett arról, hogy tilos a vízbe menni a rossz időjárás miatt. Nagy hullámok csapdostak és erős szél is fújt. Valószínűleg elkaphatta őket egy erős áramlat, ami mindkettejüket elsodorta a part közeléből. A két férfi családja, gyerekeik is szemtanúi voltak annak, hogyan küzdenek az életükért, majd azt is látták, ahogyan holttestüket kiemelik a vízből. Egyiküket a tűzoltóság helikopterének segítségével tudták csak kihozni a tengerből, másikukat sikerült partra húzni, de hiába próbálták újraéleszteni, nem sikerült.