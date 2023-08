Óriási változás érik Magyarországon: mindenkit érint, akinek van bármilyen lakásbiztosítása

Több mint 3 millió biztosítási szerződést, vagyis a teljes lakásbiztosítási piacot érinti a jövő év elején lebonyolításra kerülő lakásbiztosító váltási kampány. A GFM által a témában kiadott jogszabályértelmezés rendezi a nyitott kérdéseket, de ugyanakkor komoly feladat elé is állítja a szektort. A témát körüljáró Biztosítási Elemző Központ, Kovács Zsolt miniszteri biztos véleményét is kikérte a témában.

A 25/2023-as számú kormányrendelet hamarosan egy rendkívüli, egy hónapig tartó felmondási lehetőséget biztosít a lakásbiztosítások tulajdonosainak. A rendelet célja, hogy a rendkívüli kampányidőszak bevezetésével, erősebb versenyt generáljon a lakásbiztosítók között. A kampányban a fogyasztóknak lesz elég idejük tájékozódni, díjakat kalkulálni és dönteni. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium által kiadott (részletszabályokat is tartalmazó) jogszabályértelmezés alapján, a 2024 márciusában elsőként megrendezésre kerülő kampány így fog kinézni:

A biztosítóknak az év elején értesíteniük kell ügyfeleiket a március 1-vel megnyíló rendkívüli felmondási lehetőségről

A felmondásra 2024. március 01 és március 31 között nyílik lehetősége a lakástulajdonosoknak (a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal)

A rendkívüli felmondási lehetőség a jelzáloghitellel terhelt lakóingatlanok szerződőit is megilleti

Ahhoz hogy egy felmondás érvényes legyen, a felmondásnak 2024. március 31-ig bezárólag kell beérkeznie az illetékes biztosítóba

A felmondás hatálya a biztosítóhoz történő beérkezést követő harmincadik nap lesz(!), tehát március havi beérkezéstől függően, valamikor március 30 és április 30 közötti időpont. Mindez azért fontos, mert ha valaki felmondja a meglévő lakásbiztosítását és biztosítót vált, akkor az új szerződését ennek figyelembe vételével kell megkötnie/indítania

Fontos, hogy a díjjal nem rendezett szerződéseket nem lehet érvényesen felmondani

A kampányban megkötésre kerülő lakásbiztosításokra maximum 20 százalék közvetítői jutalék fizethető és a jogalkotó elvárja, hogy ennek költségcsökkentő hatását a biztosítók díjkedvezmény formájában visszajuttassák az ügyfeleknek

A kampány fenti szabályai kedvező helyzetbe hozzák a fogyasztókat, akik a kampányban így minden bizonnyal találnak majd maguknak kedvezőbb lakásbiztosítási ajánlatokat, valamint tisztázzák a rendelet megjelenésekor - a biztosítók és a MABISZ által jogosan - megfogalmazott technikai kérdéseket. Azt azonban semmiképp sem lehet mondani, hogy könnyű feladat elé néznének az egymással versengő hazai biztosítók, aminek több oka is van.

A Kormány a kampányban a lakásbiztosítások aktualizált újra kötését és a fogyasztóbarát lakásbiztosítás, az MFO előre törését várja. A közel 170 milliárd forintos és több mint 3,3 millió biztosítási szerződést kezelő piac ugyanis, leegyszerűsítve négy - a szerződéseket több mint nyolcvan százalékban bírtokló - nagy biztosítóból és nyolc (legalábbis lakásbiztosítási állományát tekintve) kisebb „trónkövetelő” biztosítóból áll, akik jövő márciusban összecsapnak a piac újrafelosztásáért, valószínűleg mindent bevetve, a siker érdekében. Ebben a versenyben, mely az ügyfelek részére kedvezőbb díjakat és minden bizonnyal jobb feltételeket hoz, a biztosítók részére jelentős állományvesztési kockázatok és ismeretlen tényezők rejlenek.

A Biztosítási Elemző Központ arra hívja fel a figyelmet, hogy korábban soha nem volt - egy időpontra koncentrált, jelentős sajtó- és ügyfélfigyelmet generáló - lakásbiztosítási kampány. Emiatt számos új dologgal, technikával fogunk találkozni a hamarosan induló kampányban, mind biztosítói, mind szabályozói, mind pedig a tanácsadói és a banki oldalon. Míg a biztosítókat terhelő többletmunka és az értékesítési csatornák arányának jelentős átrendeződése biztosra vehető, addig a díjak alakulása, a váltók száma és az általuk generált piaci átrendeződés mértéke, egyelőre ismeretlen tényező marad. A kampány sikere mellett szól, hogy a jogalkotó szerint a piaci szereplők aktívan készülnek a jövő márciusi lakáskampányra és a Kormány szükség esetén kész beavatkozni a verseny fokozása érdekében.

A várható intenzitásra jó kiindulási alap lehet a rengeteg ügyfelet megmozgató kötelező biztosítási kampányok kezdeti (2005-2009 közötti) éveinek kronológiája, ahol az első évben 350 ezer, de négy év múlva már közel 1,5 millió ügyfél élt a váltás lehetőségével (35 százalékos váltási arányt elérve).

Mindenképpen meg kell azonban jegyezni, hogy a mostani piacok fejlettsége jelentősen eltér a 2005-ös piacok fejlettségi szintjétől. Természetesen a jogalkotó is tisztában van azzal, hogy a mai fogyasztók sokkal könnyebben magukévá teszik a számukra fontos információkat. A döntésében gyorsabb, fejlett online kultúrával rendelkező társadalom számra csak a kapukat kell megnyitni és a felhasználók ezután már könnyedén élnek a kedvező lehetőségekkel.

Kovács Zsolt, a Gazdaság Fejlesztési Minisztérium - Nemzeti Biztosítási Stratégiáért felelős - miniszteri biztosa a kormányzat által megfogalmazott biztosításszakmai célok megvalósításának egyik első szükséges lépését éppen ezért, a verseny fokozásában látja.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium elsődleges várakozása, hogy jelentős számú lakásbiztosítás modernizálódik és újul meg a piacon, azaz több lakásbiztosítási szerződést fognak aktualizálni, illetve újrakötni az ügyfelek. Másodsorban az amúgy is magas hazai penetráció további növekedésében bízunk, hogy a lakásállomány minél nagyobb része legyen biztosított a jövőben. A lakástulajdonosok ezzel a figyelem felhívó intézkedéscsomaggal, alaposabban és jobb körültekintéssel tudják majd kiválasztani a nekik leginkább megfelelő termékeket, a biztosítási összegeket is a valósághoz tudják majd igazítani és a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások térnyerése is fokozódhat.