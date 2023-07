Ha ez bebizonyosodik, akkor 5-től 10 évig terjedő börtönt is kaphat az Árpád hídi gázoló

5-től 10-évig terjedő börtönbüntetést is kaphat az Árpád hídi gázoló, hogyha halálos kimenetelű közúti veszélyeztetésként ítélik meg az esetet – írja a Telex.

Dr. Herpy Miklós közlekedési ügyvéd szerint nem nagyon történt még olyan Magyarországon, hogy egy súlyos közlekedési baleset okozóját huzamosabb időre letartóztatták, ám véleménye szerint a döntés ezúttal logikus – reagált az ügyvéd arra a hírre, hogy a gázolót 30 napra már őrizetbe helyezték. Mint ismert, a baleset okozójával szemben halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt indítottak eljárást, de elképzelhető, hogy végül halálos kimenetelű közúti veszélyeztetésként ítélik majd meg a történteket.

Ez utóbbi súlyosabb büntetési tétel, 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés járhat érte. Az eddigi ismeretek szerint pedig ez meg is állhatja a helyét, hiszen az elkövetőt korábban számos közúti kihágásért nyakon csípték már. Vélhetően az autóját, ami amúgy is erős sportkocsi, illegálisan tunningolta még erősebbre, ráadásul a tettes a közúti gyorsulási verseny kezdetekor kikapcsolta autója menetstabilizáló rendszerét is, amely döntésével jelentősen fokozta a balesetveszélyt.

(Címlapkép - Mihádák Zoltán, MTI/MTVA)