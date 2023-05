Elegük lett az exraprofitadóból ezeknek a cégeknek: ha így megy tovább, egy fillér nyereségük sem lesz

A Magyar Biztosítók Szövetségének Ügyvezető Elnöksége továbbra is kéri a szektort terhelő jövő évi tervezett, megemelt bevételi előirányzat számainak a biztosítási ágazattal egyeztetett felülvizsgálatát.

A biztosítási szektor megérti és elfogadja, hogy az ország jelenlegi gazdasági helyzetében minden szereplőnek több terhet kell vállalnia, szögezi le a MABISZ közleménye. Lényeges azonban, hogy ez a többletteherviselés méltányos és arányos legyen. Ebből a szempontból fontos, hogy a biztosítási szektorban nem képződik extraprofit, ráadásul az egyéb szektorok extraprofitadó terheléséhez képest a biztosítási pótadó aránya kiemelkedően magas. Ezt támasztják alá a Magyar Nemzeti Bank adatai is, amelyek szerint a biztosítási szektor 2022. évi adózott eredménye a megelőző évihez képest (82,6 Mrd) 57%-kal csökkent és 35,8 Mrd Ft-ot tett ki, míg az extraprofit adóteher meghaladta az 50 Mrd Ft-ot. Idén ennél is nagyobb összeg befizetése várható. A 2022. december 23-i módosítással megemelt pótadó ugyanis a biztosítók számára 2023-ra olyan mértékű terhelést jelent, hogy a szektorban a nyereség (ezáltal a saját tőke képzési lehetőség) jelentősen tovább csökken, akár el is tűnhet.

Ennek fényében kell értékelni a Költségvetési Tanácsnak a Pénzügyminisztérium 2024-es költségvetési tervezetére vonatkozó véleményében megjelent, még a 2023-hoz képest is megemelt bevételi előirányzat számait: „A biztosítási adó előirányzata 234,2 milliárd forint, 6,7 százalékkal (összegében 14,8 milliárd forinttal) több az előző évi vártnál”.

Ez az elvárás a szektor számára fenntarthatatlan helyzetet eredményezne. A biztosítási szektor ezért megfogalmazta a javaslatát az extraprofitadó fokozatos kivezetésére, és kéri az előirányzott számok szektorral egyeztetett felülvizsgálatát, amelynek keretében a költségvetési szempontokat és a piaci szempontokat egyaránt figyelembe veszik, áll a MABISZ közleményében.