Kockázati élet- vagy balesetbiztosítás: mutatjuk, melyik mire jó! (x)

Miként lehetséges, hogy két elsőre egyformának tűnő biztosítás díja nagyon különböző? Lehet, hogy a szolgáltatások mégsem teljesen azonosak? A Bankmonitor szakértői megvizsgálták, mit kapsz egy olcsó és egy drágább biztosításért.

Kockázati életbiztosítás

A kockázati életbiztosítás az egyik legegyszerűbb biztosítástípus: a biztosított halála esetén - függetlenül attól, hogy a haláleseti milyen okból következett be - a biztosító kifizeti a biztosítási összeget. Tehát mindegy, hogy betegség vagy baleset volt-e a kiváltó ok.

Ha ilyen biztosítást vásárolsz, drágább lesz, de teljeskörű védelmet biztosít. Ez a biztosítás tehát anyagi biztonságot jelent a családod és a szeretteid számára, akikről gondoskodni akarsz, de számodra nem, mivel az összeg kifizetésekor te már nem leszel életben.

Éppen ezért a biztosítók kiegészítő szolgáltatásokat ajánlanak a kockázati életbiztosításaik mellé, amelyek tartalmaznak úgynevezett életbenléti szolgáltatásokat is. Ezek már kifejezetten a te saját anyagi védelmedet szolgálják, kategória szerint pedig lehetnek élet-, baleset- vagy éppen egészégbiztosítások.

Ilyen például a kritikus betegségekre szóló biztosítási védelem, ami arról szól, hogy már egy életet veszélyeztető betegség diagnosztizálása esetén kifizetik számodra a biztosítási összeget, így a pénz gyógyításra, rehabilitációra fordítható, nagymértékben csökkentve annak az esélyét, a betegség végül halálossá váljon.

Balesetbiztosítás

Egy balesetbiztosítás csak valamilyen baleset bekövetkeztekor nyújt szolgáltatást, vagyis a legváratlanabb helyzetekben segíthet.

Biztosan tudod, hogy mi a baleset, de érdemes a definícióját elolvasni: a biztosított személy akaratától független, hirtelen fellépő külső behatás, amely következtében a biztosított múlékony sérülést (pl. csonttörés), maradandó egészségkárosodást szenved vagy egy éven belül elhalálozik.

Egyébként a biztosítási feltételek mindegyike tartalmazza a baleset definícióját, ami egyértelműen meghatározza, hogy mikor jár a szolgáltatás. Tehát egy balesetbiztosítás betegség esetén nem fizet!

Miért olcsó egy balesetbiztosítás?

Balesetek sokkal ritkábban fordulnak elő, mint betegségek, ezért a balesetbiztosítások ára is kedvezőbb. Ha megnézed az alábbi ábrát, akkor láthatod, hogy a KSH 2021-as adatai szerint a motoros járműbalesetek mindössze 0,4 százalékot tettek ki az összes halálozásból, de az összes balesettípus aránya is csak 1,6 százalék volt, míg a leggyakrabban előforduló súlyos betegségek aránya 60 százalék volt.

Egy biztosítási termék árát alapvetően az határozza meg, hogy a szerződésben vállalt kockázat – jelen esetben a baleset – milyen gyakran fordul elő. Ha az előfordulás gyakori, akkor a biztosítónak gyakran kell szolgáltatnia, sok pénzt kell kifizetnie, vagyis több pénzt is kell beszednie díjak formájában.

Amennyiben az adott kockázat alacsony, akkor kevesebb pénzből is ki tudja fizetni a szolgáltatási összegeket, vagyis a díj is alacsonyabb lesz. A balesetbiztosításoknál az utóbbi a helyzet: ritkán fordul elő, ezért a díja is alacsony.

A biztosítási díjak összehasonlítása

Az alábbi ábra egy 30 és egy 40 éves biztosított díjait mutatja. A biztosítási összeg minden biztosítástípus esetében 5 millió forint. A baleseti halálesetre szóló védelem az életbiztosítási díj 32, illetve 18 százaléka, míg a baleseti rokkantságé 11 és 6 százalék. A kritikus betegségekre szóló biztosítás díja nagyjából a háromszorosa a halálesetiének. Vegyük azt is figyelembe, hogy itt nemcsak a vezető halálokok miatti gyakoriság az oka a magas díjnak, hanem az is, hogy a biztosítás már a diagnosztizáláskor fizet, ami még gyakrabban fordul elő, mint az ebből fakadó haláleset.

A Bankmonitor kockázati életbiztosítási kalkulátorának segítségével egyszerűen kiszámolhatod te magad is, hogy mennyibe kerülne számodra az életbiztosítási védelem a hozzá kapcsolódó baleseti és egészségbiztosítási kiegészítőkkel együtt.

