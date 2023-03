Itt a friss budapesti betöréstérkép: ezeket a lakásokat fosztják ki legszívesebben a bűnözők

Érdekes képet mutat Budapest betörési hőtérképe: mint kiderült, néhány hónap leforgása alatt kirívó mennyiségű eset történt a XIII. kerületben. De a Gellérthegynél és a Keleti Pályaudvar környékén is dolgoztak a bűnözők. Ráadásul, mint kiderült a november és február közötti időszak a betörők egyik kedvenc időszaka, hiszen sokan elutaznak síelni, vagy a karácsonyi ünnepekre hagyják magára a lakásukat - és akkor még nem is beszéltünk a télire lezárt nyaralókról.

A legfrissebb, 2020-as összesített adatok szerint a fővárosban abban az évben több mint 1200 lakásbetörés történt, míg országosan majdnem 7000 ilyen bűncselekményt regisztráltak a hatóságok a PRE-STAT adatai szerint.

Szerencsére a redőrségi honlapon fellelhető bűnügyi térkép valamivel frissebb állapotokat tükröz, így a Pénzcentrum most megnézte, melyik környéken volt kirívóan sok lakásbetörés az utóbbi időben. A police.hu-n elérhető adatbázis szerint így néz ki Budapest betörési hőtérképe (értelemszerűen, ahol piros, ott koncentráltabban történtek meg ezek a bűncselekmények):

Íme Budapest betörési hőtérképe. Forrás: terkep.police.hu.

Az első szembetűnő halmaz a ponttérképen a XIII. kerületben volt, a Béke utca és a Reitter Ferenc utca közötti részen tavaly augusztus óta 8 esetet jegyeztek fel.

Az egyik budapesti betörési gócpont a XIII. kerületben volt. Forrás: terkep.police.hu.

Ráadásul, mint a rendőrség is fogalmaz: a térképen megjeleníthető bűnügyi adatok tájékoztató jellegűek.

Nem tartalmazzák azoknak a nyomozásoknak az adatait, amelyekben bármely információ idő előtti nyilvánosságra hozatala sértené a nyomozás érdekeit

- áll a honlapon.

Feltűnően sok lakásbetörést mutat még a térkép a Gellérthegy környékén is, szám szerint 4-et, szintén tavaly augusztus óta:

A Gellérthegynél is sok volt a lakásbetörés. Forrás: terkep.police.hu.

És ugyanennyi betörést mutat a rendszer a VII. és a XIV. kerület határán, a Kerepesi út és a Hungária körút környékén:

A Keleti és a Puskás stadion környékén is dolgoztak a betörők. Forrás: terkep.police.hu.

Ez a bűnözők kedvenc időszaka

Ráadásul, mint korábban megtudtuk a nagy biztosítótársaságoktól, a betörők egyik kedvenc időszaka a novembertől februárig tartó 4 hónap. A Groupama Biztosító arról tájékoztatott például, hogy az ünnepi időszakra és téli szünetre tervezett utazások miatt (síelés, családlátogatás, téli nyaralás) az üresen hagyott lakóingatlanok, valamint a téli időszakra lezárt nyaralók könnyű prédát jelentenek a bűnözőknek:

a novembertől-februárig tartó 4 hónapban történik a betöréses lopás káraink közel 40 százaléka

- közölték.

Itt keresik a szajrét, erre vadásznak

És, mint kiderült, senkinek sem szabad azt hinnie, hogy túljárhat a betörők eszén: a bűnözők kívülről tudják, milyen rejtekhelyekről gondolja azt az átlagember, hogy na, ott sosoem találják meg az értékeket.

Kisebb értékű betörésnél a hálószobában, a nappaliban a szekrényekben keresik a készpénzt, az ékszereket a tettesek. Nagyobb értékű betörés károknál a fali széfet, a pénzkazettát keresik.

Na, de milyen szajrét visznek a legszívesebben magukkal a betörők? Kérdésünkre a Groupama elárulta, hogy adataik szerint a legkeresettebb értékek:

ékszer,

otthon tárolt pénz, nemesfém,

laptop,

épülő, de már lezárt lakóépületből a közvetlenül a beépítés előtt letárolt gépészeti berendezések,

melléképületekből a motoros kéziszerszámok,

egyedi, nagyértékű vagyontárgyak, ha vannak, például értékes hangszer.

Az Allianz szerint az elkövetők körében a készpénz a legkedveltebb, de a betörők szívesen visznek nagy értékű elektronikai eszközöket is (tévék, laptopok, mobiltelefonok stb.). De ugyanígy gyakori a családi ékszerek eltulajdonítása is. Hozzátették: egyre nagyobb arányt képviselnek az okos eszközök terhére elkövetett lopások is.

A K&H azt közölte, hogy az eltulajdonított tárgyakban az elmúlt évhez képest nem történt változás, még mindig

a készpénz,

ékszerek,

laptopok,

tabletek,

mobiltelefonok,

kerti gépek és kisebb műszaki cikkek.

Az Aegon listáján a készpénz, illetve az elektronikai kütyük mellett szerepeltek még a márkás órák, illetve a nívós ruházat is.