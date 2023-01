Így taszíthat bárkit anyagi csődbe már egy januári vihar is: ezt senkinek sem szabad félvállról venni

Az időjárás az idén már januárban komoly károkat okozott a magyar lakóingatlanokban. Az év első 3 hetében közel 1400 kárbejelentés érkezett az egyik magyarországi pénzintézethez, amelyek elsősorban az esőzések miatti beázásokhoz köthetőek. A károk felmérése folyamatban van, becslések szerint összegük elérheti a 21 millió forintot. A szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy egy-egy káresemény után fontos a pontos - képes - dokumentálás, és mielőbb meg kell kezdeni a kárelhárítást, hogy ne legyen még nagyobb baj.

A K&H legújabb felmérésében rámutatott, hogy bár az idén egyelőre elmaradtak a szélviharok, az időjárás most is sok otthonban tett kárt a biztosító legfrissebb összefoglalója szerint. A csapadékos időjárás okozta a legtöbb problémát, ami sok helyen özönvízszerű esőzés beázásokat okozott.

A bankhoz január eleje óta közel 1400 lakáskár-bejelentés érkezett, melyek közel fele, 44 százaléka vízkár volt, főként a tetőbeázás és a felhőszakadás okozott gondot. Bár a károk pontos felmérése még folyamatban van, a társaság szakértői szerint az idei időjáráshoz köthető károk összértéke meghaladja a 20 millió forintot. Az egy-egy kárra jutó átlagos kifizetés pedig várhatóan 35 ezer forint lesz.

Mielőbb lépni kell!

A szakértők - ahogy korábban - most is felhívják a figyelmet arra, hogy a gyorsaság minden káresemény esetén kulcsfontosságú. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a károsultaknak azonnal pontosan, képekkel érdemes dokumentálniuk a károkat, és ezt mielőbb jelezniük a biztosítótársaságnak. A K&H közölte azt is, hogy a múlt évben összesen 1,6 milliárd forintot fizetett ki lakásbiztosításokhoz kapcsolódó károkra. Az egy lakásbiztosítási káreseményre jutó kárkifizetések átlagos összege 2022-ben közel 80 ezer forint volt.