Ezzel a módszerrel csalnak ki most pénzt a pórul jár idősektől: légy résen, ha jön a vihar!

A Bács-Kiskun megyei Vaskút összes háza megsérült a két nappal ezelőtti jégverésben, becslések szerint a kár meghaladja az egymilliárd forintot. Az ott élőknek nincs elég bajuk, még át is akarják verni őket: spekulánsok járják a falut, akik méregdrágán ajánlgatnak cserepet, redőnyt az időseknek - számol be az rtl.hu.

Csak azt lehetett hallani, hogy durrog mindenhol. A szó szoros értelmében olyan volt, mintha mindenhol csak lőttek volna – mondta egy helyi lakos a Híradónak. A jég után jött a zivatar.

Spekulánsok próbálkoznak a károsultak átverésével. Egy idős nénitől valakik hatvanezer forintot kértek 15 cserépért. Csak előleget adott, de valószínűleg nem fognak visszamenni hozzá.

Egyre több viharos nyár vár ránk

A tavalyi viharszezon kirívóan katasztrofálisnak bizonyult és a lakásbiztosítási kárkifizetések egyik legnagyobb tételét jelentette a MABISZ közlése szerint. 2021-ben 9,1 milliárdot fizettek ki a károsultaknak, ez utóbbi összeg az elmúlt tíz év legdrágább szezonját hozta - miközben rengeteg károsult lehetett, akinek a biztosítása nem fedezte a kárt, vagy egyáltalán nem volt biztosítása. Pedig egy-egy nyári vihar hatalmas kárt tud csinálni.

Hát közepén meg is érkezett az év eddigi legnagyobb viharrendszere, mely a legtöbb kárt Somogyban és Bács-Kiskun megyében okozta. Az év további felében további viharokra készülhetünk, amelyek minden bizonnyal szintén nem lesznek kíméletesek. A klímaváltozás fokozódó szélviharokat, és ezzel együtt növekvő viharkárokat hozhat a Magyarországon is. A klímamodell-szimulációk és a mérési adatok alapján a ciklontevékenységhez köthető viharok száma együtt emelkedik az üvegházhatású gázok koncentrációjának növekedésével hazánkban is.

Hogy készüljünk fel a viharokra?

Ellenőrizd, mit fedez a lakásbiztosításod!

A biztosítók tapasztalatai és adatai alapján a legtöbb lakáskárért a szélsőséges időjárás a felelős, a bejelentések okát jellemzően az üvegtörés, a beázás, a vihar, valamint a jégverés okozta károk adják, a lakásbiztosítások nagy része ezeket le is fedi. A hazai lakóingatlanok több mint 70 százaléka biztosított, ami európai szinten is magas arány, azonban a tulajdonosok és bérlők nagy része nem tudja pontosan, mire nyújt fedezetet a lakásbiztosítása, és így elképzelhető, hogy van olyan vagyontárgy, amire nem fizetne a biztosító, ha bekövetkezne a baj.

Nagyon fontos szempont, hogy ha az ingatlanunkat a lakásbiztosítási szerződés megkötése óta már felújítottuk, vagy gyarapodtak az ingóságaink, mindenképpen aktualizáljuk a biztosításunkat, mert csak akkor nyújthat a lakásbiztosítás megfelelő védelmet - közölte korábban az OVB Magyarország. Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a társasházaknak nem kötelező épületbiztosítást kötniük, és ha rendelkeznek is ilyennel, az nem biztos, hogy kiterjed a lakáson belüli burkolatra, festésre, tapétára, illetve biztosan nem nyújt fedezetet a lakásban található ingóságokra vagy éppen a biztonsági üvegezésre.

Attól függetlenül, hogy az ingatlan tulajdonosa rendelkezik-e lakásbiztosítással, a bérlőnek a saját ingóságaira vonatkozóan külön biztosítási szerződést kell kötnie annak érdekében, hogy ezek a vagyontárgyak is fedezetbe legyenek vonva.

Ellenőrizd az ingatlan állapotát!

A viharkárokkal szembeni védekezés alapja, hogy az ingatlan megfelelő formában legyen, tehát az esetleges hibákat érdemes megcsináltatni a viharszezon előtt - mint pl. nyílászárók elvetemedése, tetőszerkezet romlása, falazat vizesedése stb. Tehát először érdemes meggyőződni az ablakok és az ajtók megfelelő állapotáról, hogy a közelgő zivatarok és villámcsapások ne tehessenek kárt az otthonunkban. A redőny felszereltetése például kivédheti, hogy ablaküveget kelljen cserélni, ha azt megrepeszti a jég.

Ellenőrizzük a tető állapotát is, illetve az esetleges repedéseket a falak mentén, amelyeken heves esőzés esetén az ingatlan beázhat. Azt is érdemes lecsekkolni, hogy a házak ereszcsatornái nincsenek-e eltömődve, egy nagy eső esetén az is könnyen beázáshoz vezet. A kerti bútorok, pavilonok, medencék, trambulinok is kedvelt játékszerei a szélviharnak. Amennyiben ezek nincsenek használatban, vagy napokra elutazik valaki, érdemes biztonságba helyezni, mert ha akkor jön épp a vihar, kő kövön nem marad.

Érdemes a saját telken álló koros fák állapotával is tisztában lenni. Gyakran ilyen elkerülhető fakidőlés okozza a legnagyobb kár házban, autóban.

Tudd biztonságban az autódat!

A viharok nemcsak az ingatlanokra, hanem az autókra is veszélyesek lehetnek. A jég a kocsiknak sem tesz jót, a szél fákat dönthet ki, amelyek kárt tesznek az autóban. A lényeg, hogy lehetőleg olyan helyre parkoljunk, ahol biztonságban tudhatjuk az autónkat a vihar elől. Ehhez nem árt, ha tudjuk, mikor várható nagy vihar.

Kövesd az időjárásjelentéseket!

Teljesen alapvető, mégis sokszor hagyja figyelmenkívül az ember a figyelmeztetéseket zivatarokra, szélre. Pedig rengeteg bosszúségtól megkímélheti magát az ember, ha a közelgő vihar hírére jobban ügyel, hová parkol le, vagy hogy be legyenek csukva az ajtók-ablakok. Nem árt nyáron erre fokozottan ügyelni.