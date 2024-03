Milliónyi magyar kaphat most a fejéhez: rengeteget spórolhat, aki időben lép

Az elmúlt hétvégén megnyílt az az egész márciusban elérhető biztosító váltási ablak, ahol a hazai lakások tulajdonosai optimalizálhatják meglévő biztosítási szerződésüket vagy kedvezőbbre válthatnak. A kampányt a biztosítók főként az online alkuszok segítségével folytatják, azonban meglepetésre nem minden alkuszi szereplő indult zökkenőmentesen. Az ügyfelek számára elérhető díjösszehasonlító oldalakat a Biztosítási Elemző Központ (BEK) tesztelte.

A biztosítóintézetek március 1-jével terv szerint élesítették az ügyfeleknek szóló kedvezményes díjaikat, melynek eredményeképp a lakásbiztosításokon elérhető megtakarítások mértéke még az előzetes várakozásokat is meghaladta. A biztosítót váltó ügyfelek becsült átlagos megtakarítása az alkuszi oldalakon, mintegy 25 ezer forint szerződésenként, a vasárnap estig kezdeményezett több ezer szerződés alapján - írja közleményében a Biztosítási Elemző Központ. Eszerint amíg a biztosítók többek között 10-50, vagy akár 60%-os díjkedvezményekkel, a kártérítés felső határának ingyenes emelésével és ajándék asszisztencia szolgáltatásokkal, addig az alkuszok autó-, készpénz és luxusutazás nyeremények sorsolásával igyekeznek az ügyfeleket rávenni a kalkulációra. Külön érdekesség, hogy a Minősített Fogyasztóbarát lakásbiztosítási termékek (MFO-k) esetében is megjelentek több hónapos díjat elengedő akciós ajánlatok is. Az első pár nap adatai alapján kijelenthető, alig akad olyan ügyfél, aki ne találhatna jobb, olcsóbb biztosítást magának.

A kampány elindult, de a piacvezető az nem

Ekkora biztosítási kampányra utoljára 2010-ben, a kötelező biztosítások kapcsán került sor, ezért az online összehasonlítást kínáló alkuszi oldalaknak most újra kellett alkotniuk kampányos folyamataikat, díjoldalaikat és kommunikációjukat. Eközben a kapcsolódó alkuszi szolgáltatások nem változtak, vagyis a díjszámítás, szerződéskötés biztosítása, illetve a felmondások alkusz általi ügyintézése továbbra is megmaradt.

A hazai összehasonlító portálok március 1-vel - egy kivételével - rendben el is indultak, de míg az Insura és a CLB, illetve a Bank360 is sikeresen indította el a kampányra optimalizált folyamatait, addig a piacvezető Netrisk esetében meglepetésre, komoly probléma lépett fel. Esetükben a - korábban több csatornán is beígért, új - kampányos lakásmodul indítása úgy tűnik, napokkal elcsúszik. Vasárnap estig bezárólag, még nem sikerült ugyanis annak elindítása.

Mindez azonban nem okozott problémát az ügyfeleknek, mivel a többi portál márciusi lakásbiztosítási kampányfolyamatai jól és érthetően lettek kialakítva.

A már hétvégén kalkulálni vágyó ügyfelek ezeken az oldalakon könnyen elvégezhették lakásbiztosításaik új díjkalkulációját, kiegészíthették meglévő fedezeteiket és kedvezőbb díjakra tudtak váltani. A Biztosítási Elemző Központ szerint az oldalakon jól áttekinthetők és összehasonlíthatók lettek az - egyes biztosítók által az éves díjért cserébe kínált - épületek és ingóságok biztosítási értékei és a biztosítók feltételei. Ezek tekintetében - a díjakhoz hasonlóan - jelentős különbségek vannak az ajánlatok között, ami alapfeltétele az érték alapú választásnak.

A BEK szerint az alkalmazott megoldásoknak köszönhetően az ügyfelek nagyszerűen tudnak ár/érték alapján választani a biztosítók márciusi ajánlatai között. Kiemelendő tapasztalat, hogy akár a legmagasabb ajánlott biztosítási értéket kiválasztva is jelentős díjmegtakarítás érhető el az ajánlatokat böngészve. Mindez igaz az MFO lakásbiztosításokra is, mely termékek az eddig eladott szerződések, több mint 15 százalékát teszik ki, ami jelentős előrelépés a termékcsoportot érintő korábbi adatokhoz képest. Ami az ügyfelek által választott biztosítókat illeti, legtöbben a K&H, az ALFA, a KöBE, a Groupama és Generali lakásbiztosítási ajánlatait választják, míg a felmondások tekintetében az ALFA, a Groupama, a Generali és az Allianz áll az élen.

Az ügyfelek által választott, legnépszerűbb kiegészítő biztosítások között, a baleset- és üvegbiztosításokat, valamint az okmányok és bankkártya elvesztése biztosításokat találjuk.

Legjobb kötési folyamat

Az alkuszok folyamatainak értékeléséhez, el kell mondani, hogy nem egyszerű feladat olyan lakásbiztosítás összehasonlító modulokat építeni, melyek jól kezelik és érhető módon mutatják be a biztosítók, sok esetben eltérő és rengeteg kiegészítő elemmel megtűzdelt lakásbiztosítási termékeit. Az alkuszok számára alapvető érdek, hogy online felületeiken kalkuláló ügyfeleik, a fentiek ellenére a lehető legegyszerűbb folyamattal találkozzanak és szerződéseiket úgy tudják megkötni, hogy a mindenki által kívánatos egyszerűség, ne menjen a kiválasztandó biztosítás minőségének a rovására.

Minél egyszerűbb és rövidebb egy online folyamat, annál több ügyfél tudja az adott oldalon megkötni biztosítási szerződését. A BEK szerint az optimális megoldást, vagyis a legjobb márciusi lakásbiztosítási folyamatot az eddig megnyitott oldalak együttesen hozták össze.

Ez azt jelenti, hogy minden oldalon találunk számos egészen jó és ugyanakkor néhány, még javításra szoruló megoldást is. Pontról-pontra végig nézve a kalkulátorokat látható, hogy az egyes kérdések (adatbekérő mezők) melyik alkusz oldalán vannak jól és kevésbé jól megfogva, kezelve.

A legegyszerűbb márciusi folyamattal rendelkező Bank360 esetében logikus és jól felépített adatbekéréssel találkozunk, nincsenek felesleges kérdések és a felhasználó nagyon hamar eljut a díjakat bemutató oldalra, ahol kellő információt kap az egyes biztosítók eltérő ajánlatairól. Hátrány viszont, hogy náluk számos biztosító még nem érhető el a kínálatban.

A CLB.hu esetében figyelemre méltó, hogy a kiegészítő biztosítások kiválasztása nem lassítja le az ügyfeleket, mivel ez a funkció teljes egészében átkerült a díjoldal (vagyis a biztosító választási lehetőség) utánra. A jól optimalizált kötési folyamat mellett apró szépséghiba, hogy a díjoldali ajánlatok végén számos termék neve mellett szürke, „a biztosító ajánlatot nem adott” mező jelenik meg.

A legtöbb biztosító ajánlatát kínáló Insura.hu, szintén jól kezeli a díjszámítási kérdéseket. Érhető és nem utolsó sorban szépre sikerült kalkulációs folyamata az egyes adatbekérő mezők „default” beállításával és a kiegészítő biztosítások opcionálissá tételével még gördülékenyebb lehet.

A Biztosítási Elemző Központ szerint, mindhárom portál esetében lehetséges tehát, az egyébként kifejezetten jól sikerül folyamatok további optimalizálása, illetve a kötési arány (az un. konverzió) további javítása.

Ez utóbbin leginkább az ügyfelek jelenlegi díjának és az elérhető új, legolcsóbb biztosító díjának, díjoldali összehasonlítása tudna segíteni. Tapasztalat az, hogy ha egy ügyfél látja leírva is, hogy egy biztosítóváltással milyen nagy összeget tud megtakarítani, könnyebben dönt a váltás mellett.

A jelenlegi éves díj és az új éves díj közötti különbség alkuszok általi tudatosítása (bemutatása) már csak azért is ajánlott, mert sok ügyfél nincs pontosan tisztában azzal, hogy valójában mennyit is fizet évente(?) lakásbiztosítására, köszönhetően annak, hogy számos esetben (negyedéves vagy féléves) részletekben kell a díjakat megfizetniük.