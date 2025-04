Használt autó kamatmentes részletre? Könnyű ráfizetni: súlyos pénzt bukhat, aki nem figyel eléggé

Egyre több használtautó-hirdetésben jelenik meg a részletfizetés lehetősége, ami vonzó alternatívát kínálhat azoknak, akik nem tudják, vagy nem akarják egy összegben kifizetni a vételárat. A konstrukciók között találni klasszikus banki hiteleket, de sok esetben a kereskedők saját, akár kamatmentes megoldásokat is kínálnak. Ezek a rugalmas ajánlatok azonban nem minden esetben kockázatmentesek, ezért érdemes alaposan átolvasni a szerződéseket. A kamatmentes részletfizetés, vagy a 0% THM ára gyakran a magasabb vételárban köszön vissza a szakértő szerint, ezért érdemes alaposan körülnézni a piacon.

Egyre gyakrabban találkozni olyan használt autóhirdetésekkel, amelyekben a kereskedők részletfizetési lehetőséget kínálnak a vevőknek. A konstrukciók mögött többféle megoldás húzódhat: van, amikor klasszikus banki hitelről van szó, de előfordul az is, hogy a kereskedő saját maga engedi meg, hogy a vásárló a vételár egy részét több hónap alatt, részletekben fizesse ki - sokszor kamatmentesen.

Ugyanakkor nem árt óvatosnak lenni, a nem banki alapú megoldások gyakran rugalmasabb feltételeket kínálnak, viszont nagyobb kockázatot is hordozhatnak. Ezeknél jellemzően nem kell hitelbírálaton átesni, viszont a kereskedők egyéni megállapodás alapján dönthetnek a feltételekről, például a kezdőrészlet nagyságáról, a futamidőről és a kamatról vagy annak hiányáról.

Bár a részletfizetés segíthet áthidalni anyagi nehézségeket, fontos, hogy a vevők körültekintően olvassák el a szerződéseket, és tisztában legyenek a vállalt kötelezettségeikkel - és persze az eladóra vonatkozó kitételekkel is.

Sokszor ára van a kamatmentességnek

Ennek kapcsán Argyelán József, Bankmonitor elemzési igazgatója kérdésünkre arról beszélt: az MNB adatai alapján 979 autóhitel szerződést kötöttek idén februárban, ez nagyjából megfelel a 2024-es havi átlagnak.

Ugyanakkor tapasztalatunk alapján az igen magas számú – alapvetően szabad célú – személyi hiteleknél is benne van a valós célok top 3-as listájában az autóvásárlás. Illetve az idén induló Munkáshitelnél is a vállalkozásindítás, működtetés mellett a legnépszerűbb cél az autóvásárlás

- fogalmazott a szakember. Ő is kiemelte, hogy a kamatmentes részletre történő vásárlásnál nagyon fontos, hogy megismerjük a szerződés minden elemet, az apróbetűs részeket is - ez általánosan egy normál kölcsönszerződés esetében is igaz. Arra is felhívta a figyelmet, hogy

sok esetben az ilyen kamatmentes részletek, vagy épp a 0% THM árát a magasabb vételárban fizetjük meg! Ha van elegendő saját megtakarításunk, akkor érdemes szétnézni a piacon, hogy máshol egy hasonló autót milyen áron lehetne megvenni.

Ezeket a kocsikat keresik a magyarok

Mint beszámoltunk róla, 2025 márciusában jelentős élénkülést tapasztalt a használt autók piaca: az árak 6,6%-os növekedése mellett a kereslet összességében 23,8%-kal emelkedett, miközben a kínálat is bővült ugyanekkora arányban. Ez a párhuzamos kínálati és keresleti bővülés még több lehetőséget biztosított a vásárlóknak, ami tovább fokozta a piac lendületét.

A hajtásláncok szerinti bontásban különösen látványos volt az elektromos autók iránti érdeklődés növekedése, amely 67,2%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A benzines modellek iránt 20,4%-kal, a dízelautók iránt 22,1%-kal, míg a hibridek iránt 46,7%-kal nőtt a kereslet – minden kategóriában érezhető volt a fellendülés.

A karosszériatípusok toplistája nem változott, továbbra is a ferdehátúak, SUV-ok és kombik vezetik a népszerűségi rangsort. Ugyanakkor a legnagyobb előrelépést a SUV-ok érték el: 36,4%-kal nőtt irántuk az érdeklődés, ezzel átvették a második helyet a kombiktól, amelyek szintén 22,9%-os növekedést könyvelhettek el. Az egyterűek esetében is kiugró, 29,3%-os növekedést mértek.

A Használtautó.hu üzletágvezetője, Koralewsky Márk szerint a márciusi kiugró kereslet nem meglepő, hiszen ez hagyományosan erős hónap a piacon. A mostani dinamikát azonban több tényező is fokozta, például az állampapír-kifizetések, a munkáshitelek hatása, valamint az elérhető autók számának emelkedése is. Az adatok alapján az látszik, hogy a piac mind a hajtásláncok, mind a karosszériatípusok tekintetében széles körű érdeklődés mellett bővül tovább.

Dübörög az import

2025 márciusában 10 489 használt importautó kapott magyar rendszámot, ami 8 százalékos havi és 22 százalékos éves növekedést jelent. Az év első három hónapjában összesen több mint 30 ezer külföldről behozott használt személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon – ilyen szintre utoljára 2022 második negyedévében volt példa.

Bár ez jelentős növekedés, az importált autók még mindig csak kis szeletét teszik ki a hazai használtautó-kereskedelemnek, hiszen a belföldi átírások száma 8-9-szeresen haladja meg a külföldről érkező autók forgalmát. A legnépszerűbb márkák sorrendje csak részben változott: az első helyen a Volkswagen, a másodikon az Opel, a harmadikon pedig a Ford áll. Az Audi továbbra is negyedik, míg a Toyota látványosan felzárkózott az ötödik helyre, megelőzve több német prémiumgyártót is.

A használtautó-import felfutásához hozzájárultak a lakosság kezébe kerülő állampapír-kifizetések, a forint erősödése és az euró árfolyamának stabilizálódása. Ezek a tényezők összességében vonzóbbá tették a külföldi autóvásárlást, különösen, hogy az import átlagos havi volumene hosszú idő után ismét tartósan 10 ezer fölé emelkedett. A piaci szakértők szerint, ha az infláció tovább csökken és beindul a gazdasági növekedés, ez a lendület az év második felében is megmaradhat.

A használtautó-import 2025 első negyedévében összesen 30 625 darabot tett ki, ami 12,5 százalékos bővülést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások is emelkedtek, bár jóval mérsékeltebb mértékben: 3,7 százalékos növekedéssel 32 848 új járművet helyeztek forgalomba Magyarországon. Ez azt mutatja, hogy az autópiac több szegmense is élénkülést mutat, bár a növekedés üteme eltérő.

A kiemelkedő kamatozású állampapírokból felszabaduló összegekkel is felduzzadt lakossági megtakarítások éreztették hatásukat az autópiac különböző szegmenseiben is. A használtautó-import átlagos havi mértéke hosszú évek után ismét a 10 ezer feletti tartományba emelkedett. A megtakarítások mellett sokat segített az euróárfolyam stabilizálódása is, amely rövid időszakokra vissza tudott térni a 400 forint alatti régióba is. Amennyiben az inflációt sikerül kordában tartani, és a gazdasági növekedés üteme a kormányzati várakozásoknak megfelelően gyorsulni kezd, a behozatal üteme az év további részében is a havi 10 ezres szint felett maradhat

- fogalmazott Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

A cég szerint a használtautó-import mennyisége az év első három hónapjában összesen 30 625 volt, ami 12,5 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 27 200-as értéket. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 32 848 volt, ami 3,7 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi 31 680-as mennyiségnél.