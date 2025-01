Ilyen nincs! Most 70%-kal olcsóbban lehet megvenni ezt a Toyota modellt: itt vannak a részletek!

Súlyos értékesítési nehézségekkel küzd a Toyota az Egyesült Álamokban. A japán autógyártó hidrogénüzemű modelljét, a Toyota Mirai-t nem szívesen veszik, mivel nincs rendesen kiépítve a hidrogénkút-hálózat. A vállalat drasztikus lépésekre kényszerül, hogy növelje az eladásokat, többek között jelentős árcsökkentéssel és ingyenes üzemanyag-juttatással próbálja vonzóbbá tenni a terméket az amerikai piacon.

A Mirai kudarca immár tagadhatatlan, a Toyota kétségbeesetten próbálja értékesíteni hidrogénüzemű modelljét - írja a Totalcar. Bár maga az autó nem rossz konstrukció, a hidrogén-infrastruktúra hiánya komoly fejfájást okoz a tulajdonosoknak.

Jelenleg csak az Egyesült Államok dél-kaliforniai régiójában található említésre méltó hidrogénkút-hálózat, ám ez is megbízhatatlan. A töltőállomások gyakori műszaki problémái és leállásai tovább nehezítik a Mirai használóinak mindennapjait.

A helyzet odáig fajult, hogy számos tulajdonos becsapva érzi magát. Sokan jogi útra terelték az ügyet, pert indítva a Toyota ellen, azt állítva, hogy nem az ígért terméket kapták. Ez a fejlemény is hozzájárul ahhoz, hogy a hidrogénüzemű járművek iránti kereslet még tovább zuhanhat.

A Toyota most minden követ megmozgat, hogy értékesítse a legyártott Mirai példányokat. 2024 júliusában már egyszer megfelezték a modell árát az USA-ban, de most még radikálisabb lépésre szánták el magukat. A Mirai Limited változatát az eredeti 50 ezer dolláros ár helyett 70 százalékos kedvezménnyel, mindössze 15 ezer dollárért kínálják, 72 hónapos kamatmentes részletfizetési lehetőséggel. Ráadásul az autóhoz egy, a vételárral megegyező értékű tankolókártya is jár.

Fontos megjegyezni, hogy ez az ajánlat kizárólag Dél-Kaliforniában érhető el, így csak egy szűk vásárlói kör számára releváns. A potenciális vevőknek alaposan meg kell fontolniuk, hogy megéri-e egy rendkívül kedvező árú, de számos üzemeltetési problémával terhelt autót választani, amellyel ráadásul az állam határain kívül nem igazán lehet szabadon közlekedni.