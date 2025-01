Lecsapott a havazás a magyar utakra: komoly balesetek, hatalmas dugók nehezítik a közlekedést

Az M0-son és több főúton is baleset nehezíti a közlekedést, a Budapest felé vezető utakon erős a forgalom.

A Dunántúl középső és északi területein, valamint az Északi-középhegység térségében továbbra is havazik, illetve szállingózik a hó. Másutt túlnyomóan borult, csapadékmentes az idő. A gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak burkolata az ország túlnyomó részén a preventív védekezés miatt sónedves, de a havazással érintett északi területeken többfelé havas, latyakos, hókásás. Sárvár és Esztergom térségében, valamint az északi országrészben köd, illetve havazás miatt közepesek a látási viszonyok, 100-300 méter közötti a látótávolság - írja az Útinform.

Emlékeztetnek: figyelmeztetés is érvényben van szerda éjfélig, ugyanis észak felől egy csapadékzóna érkezik, amely az ország nagyobb részén okozhat havazást (lepel-2,3 cm, kisebb körzetekben főként a Dunántúl délnyugati részein, északkeleten 3-5 cm). Északnyugaton, nyugaton napközben a havazást havas eső, eső is felválthatja. Az ország délkeleti területein főként a nap első felében sűrű (zúzmarás) köd is előfordulhat.

Ami a rendkívüli közlekedési eseményeket illeti:

Három jármű balesetezett az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé, az M4-es autóút csomópontjánál. A 41-es km-nél a belső sávot lezárták.

Árokba hajtott egy autó az 5-ös főúton, Dabas átkelési szakaszán. A 36-os km-nél félpályán halad a forgalom.

Fának hajtott egy személyautó a 22-es főúton, Karancsságnál. Az a 54-es km-nél félpályás korlátozás van érvényben.

Két baleset is történt a 82-es főúton, Olaszfalu térségében a 17-es km-nél és Nyúl térségében a 65-ös km-nél. Az érintett helyszíneken a fél útpályát lezárták.

Több jármű karambolozott a 83-as főút Győr felé vezető oldalán, Győrszemere térségében. Az 58-as km-nél sávzárás követel figyelmet!

A 84-es főúton, Újkér külterületén két személygépjármű karambolozott. A 91-es km-nél a forgalom félpályán halad.

Erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon. Torlódásra, megnövekedett menetidőre készüljenek többek között az M2-es autóúton Dunakeszitől, az M7-es autópályán Érdtől, a 10-es főúton Solymártól és a 11-es főúton Budakalásztól a város központ felé, valamint az M0-s autóút főbb csomópontjainál!

Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán, a 74-es jelű Kecskemét-észak csomópont lehajtóágát lezárták az M44-es autóút építése miatt. Az ellenkező, Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág szintén zárva van.

