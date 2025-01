Hihetetlen, hogy repül az idő: ezek az autók váltak idén veteránná, már OT-rendszámot is lehet rájuk kérni

A modern kor klasszikusaivá vált autók közül több is belépett az oldtimer státuszba, köztük az ikonikus BMW E39. Az idei évtől olyan, 1995-ben gyártott modellek kaphatnak OT-rendszámot, mint a Mercedes W210, a Peugeot 406 vagy a Fiat Barchetta.

Az évek múlásával egyre több, modernnek tartott autó válik veteránná, köztük a legendás BMW E39 is, amely már OT-rendszámot kaphat. Az idei évben 30 éves jubileumukat ünneplő modellek már a modern autógyártás termékei, amelyek anyaghasználatukban, gyártási technológiájukban és megbízhatóságukban is előremutatók. Sok közülük még ma is feltűnik használtautó-kereskedések kínálatában, kiemelkedve az elődeikhez képest hosszabb élettartamukkal - írja a vezess.hu.

Az OT-rendszám feltétele, hogy az autó legalább 30 éves legyen, azaz 360 hónapnál régebben gyártották. Emellett elengedhetetlen az eredeti vagy ahhoz hűen restaurált, esztétikailag kifogástalan állapot.

Az idei év újdonsült veteránjai között különleges modellek találhatók: