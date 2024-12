Hivatalos, ezeknek az autóknak befellegzett 2025-től: sokan búcsúzhatnak kedvencüktől itthon

Az autóipar jelentős átalakuláson megy keresztül, melynek során számos ikonikus modell gyártása ér véget 2024-ben. A változásokat az elektromos hajtás előretörése, a szigorúbb környezetvédelmi előírások és a megváltozott fogyasztói igények vezérlik, miközben új, fenntarthatóbb járművek veszik át a helyüket. Az Audi A5 kupéi, a Chevrolet Camaro, a Ferrari 812 és a Jaguar F-Type is azok közé a modellek közé tartoznak, amelyek 2024-ben búcsúznak a piacról, jelezve egy korszak végét az autóiparban.

Az autóipar napjainkban mélyreható átalakuláson megy keresztül, amit az elektromos hajtás térnyerése, a környezetvédelmi előírások szigorodása és a fogyasztói szokások változása hajt. A hagyományos belső égésű motorral szerelt autók fokozatosan háttérbe szorulnak, helyüket egyre inkább a fenntartható, alternatív meghajtású modellek veszik át. A gyártók új technológiákba fektetnek, miközben átrendezik portfóliójukat, hogy megfeleljenek a jövő igényeinek.

Ez az átalakulás jelentős hatással van az autógyártók stratégiájára, hiszen sok kedvelt modell is áldozatul esik a változásoknak. A piac racionalizálása és a fejlesztési források átcsoportosítása miatt számos típus gyártása ér véget, gyakran azoké, amelyek már nem illeszkednek a jövő fenntarthatósági és hatékonysági követelményeihez. A változás sokak számára fájdalmas, különösen azoknak, akik érzelmi kötődést éreznek bizonyos ikonikus modellek iránt.

Az iparági átalakulás ugyanakkor nemcsak veszteségeket jelent, hanem lehetőségeket is. Az új technológiák és innovatív megoldások megnyitják az utat a modern, környezetbarát járművek előtt, miközben új mércét állítanak a kényelem és teljesítmény terén. Az átmenet azonban egyértelműen a múlt és a jövő határvonalának meghúzását is jelenti, amit az éppen most lezáruló modellek története tesz kézzelfoghatóvá.

Alább a caranddriver.com listája alapján összeszedtük azokat a modelleket, amelyeknek története 2024-ben véget ért.

Ezektől az autóktól inthetünk búcsút 2025-ben

Az Audi A5, S5 és RS5 kétajtós változatai búcsút intenek a 2024-es modellév végével, bár a négyajtós Sportback verziók még egy modellévig elérhetők maradnak. Feltételezhető, hogy az Audi később egy új generációs A5 kupéval és kabrióval áll elő. Azonban az is elképzelhető, hogy 2024 a kétajtós A5 család végének dátuma lesz.

A Bugatti Tourbillon megjelenése egyben a Bugatti Chiron végét is jelenti. Körülbelül nyolcéves piaci jelenlét után a Chiron 500 darabos gyártási sorozata a 2024-es modellévvel lezárul. Az ikonikus quad-turbós, 8.0 literes W16 motor viszont tovább él a 2025-ös modellévben a nyitott tetős Mistralban. Ugyanakkor a W16 napjai meg vannak számlálva, amit a hibrid Tourbillon új V16-os motorja is bizonyít.

A Chevrolet ismét leállítja a Camaro gyártását. A legendás kétajtós izomautó először a 2000-es évek elején tűnt el a kínálatból, majd 2010-ben tért vissza. Az újratervezett Camaro a látványos megjelenés ellenére középszerű futóművel és rossz kilátást biztosító ablakokkal érkezett. A 2016-os frissítés sokat javított a vezethetőségen, de tovább rontott a látótéren. A hatodik generáció, amely a Cadillac ATS és CTS alapjaira épült, elnyerte az Autó Magazin 10 legjobb modelljének díját 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban. A csökkenő eladások miatt azonban a Chevrolet a Camaro nevét egy jövőbeli modellre tartogatja.

A Ferrari 12Cilindri megjelenése az olasz gyártó 812-es modellcsaládjának végét jelzi. Úgy tűnik, Modenában nincs hely két V12-es kétajtós modell számára. Bár a 12Cilindri retró ihletésű dizájnja vonzó, kevésbé extravagáns, mint az 812-es Competizione változata. Bár a 12Cilindri jövőbeli verziói stílusban és teljesítményben is előrelépést jelentenek, de a 812-nek mindig különleges helye lesz a rajongók szívében. A Ferrari F8 Spider gyártásának befejezése is egy korszak végét jelzi. Aki középmotoros V8-as Ferrarit szeretne, az az SF90-et választhatja, amely azonban hibrid technológiát is tartalmaz.

A Fisker Ocean nem éli meg a 2025-ös modellévet, ami nem meglepő a gyártó csődje után. Bár az elektromos SUV innovatív funkciókkal büszkélkedett, például a forgatható érintőképernyővel, a szoftveres problémák és az alacsony minőségű belső anyagok nem segítették az Ocean sikerét.

Az Infiniti Q50, a márka utolsó szedánja, 2024 után eltűnik a kínálatból. Bár a modell az évek során kapott néhány frissítést, például egy ikerturbós 3.0 literes V6-os motort, sosem tudott igazán kiemelkedni a sportos szedánok mezőnyéből.

A Jaguar jelentős átalakuláson megy keresztül, és ennek részeként 2025-re szinte minden jelenlegi modelljét megszünteti. Az E-Pace, egy kompakt luxus SUV, amely sosem tudott igazán érvényesülni a BMW X1, Mercedes GLB és Range Rover Evoque versenytársai mellett, szintén búcsút int. A Jaguar F-Type több mint egy évtized után a 2024-es modellévvel ér véget. A sportkocsi utolsó éveiben csak V8-as motorral volt elérhető, bár korábban négy- és hathengeres változatok is léteztek. A Jaguar I-Pace, a márka elektromos SUV-ja, nem tudta felvenni a versenyt az újabb, olcsóbb modellekkel.

A Maserati Ghibli, bár ígéretes ötletnek tűnt, végül nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az autó nem kap utódot, és helyét a jövőben a Quattroporte veszi át. Porsche SUV-jainak sikere nyomán a Maserati Levante is megjelent a luxuspiacon, de nem tudott igazán nevet szerezni magának - a közepes méretű SUV is eltűnik, helyét egyelőre a kisebb Grecale veszi át.

A Mini Clubman a klasszikus Mini egyedi variációja volt, szintén búcsút int egy különleges Final Edition modellel. A lap szerint az új elektromos Mini Aceman lesz a Clubman utódja.

A Nissan GT-R, becenevén Godzilla, 16 év után, 2024-ben fejezi be R35 generációját. Bár a technológia sokat fejlődött, az autó designja és hajtáslánca már nem versenyképes a modern riválisokkal szemben.