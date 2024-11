Nem arat osztatlan sikert a kormány ingyenes iskolai KRESZ-programja: alig van érdeklődő

Bár a szeptember végén elindított, végzős középiskolások számára ingyenes KRESZ és elsősegély tanfolyam lehetősége nagy ígéretként indult, eddig csak kevesen éltek vele. Az iskolákra és diákokra háruló új kihívások azonban több kérdést is felvetnek a kezdeményezés kapcsán - tudta meg a Népszava.

Szeptember vége óta a végzős középiskolások számára ingyenesen elérhető a KRESZ és elsősegély tanfolyam, ám eddig csak a jogosultak nyolcada jelentkezett. A Belügyminisztérium adatai szerint a 81.500 végzős diák közül mindössze 10.593 tanuló regisztrált a KRÉTA rendszeren keresztül. A program indítása eredetileg szeptember elejére volt tervezve, azonban a jelentkezési lehetőség csak szeptember 24-én vált elérhetővé, kizárólag a végzősök számára.

A korábbi bejelentésekhez képest módosult a program tartalma is: míg eredetileg a kormány teljesen ingyenes jogosítványt ígért, beleértve a gyakorlati oktatást is, végül csak az elméleti oktatás vált mindenki számára térítésmentessé, a gyakorlati oktatást pedig kísérleti jelleggel szervezik meg bizonyos diákok számára. Az iskolák felelőssége lett az online elméleti vizsgák megszervezése, ám egyelőre kevesen számoltak be arról, hogy elkezdődtek volna ezek az vizsgák.

Az elsősegély oktatás szintén online vizsgával zárul, azonban a törvény előírja, hogy minden településen legalább egyszer élő demonstrációt is kell szervezni, amelyen több iskola közösen vehet részt. Az Országos Mentőszolgálat és a Magyar Vöröskereszt szakmai vezetői szerint fontos, hogy a fiatalok gyakorlatias oktatáson vegyenek részt, hogy a megszerzett tudást alkalmazni is tudják majd a valós helyzetekben.

A program hatékonyságával kapcsolatban azonban vannak kétségek, hiszen a teljesen online tanulási forma és a gyakorlati vizsga hiánya kérdéseket vet fel. Kovács Dávid, a Magyar Vöröskereszt szakmai vezetője szerint a jövőben az e-learning tananyag egységesítése hasznos lehet, de nélkülözhetetlen, hogy a fiatalok valódi gyakorlati tapasztalatokat is szerezzenek, hiszen ez biztosíthatja az elsősegélynyújtás hatékony alkalmazását.