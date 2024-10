Komoly razzia indul a magyar utakon: erre figyelnek a rendőrök nagyon, mindenkit figyelmeztetnek

A rendőrök 2024. október 7. és október 13. között ismét fokozott közúti ellenőrzéseket tartanak Magyarország közútjain.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) „Focus on the road” „Figyeld az utat!” elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség - olvasható a police.hu-n.

A rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely vezetés közben a személy- és vagyonbiztonságot a figyelem elvonásával veszélyeztet. Ha például a járművezető menet közben bármilyen elektronikai eszköz működtet, vagy ilyen eszközön képi vagy szöveges adatokat megtekint.