Dagad a botrány az új zenélő út miatt: megbolondulnak a helyiek az Ismerős Arcoktól, lépéseket követelnek

Petíciót indítnak a helyiek, hogy szüntessék meg a 21-es főúton nemrég kialakított zenélő utat, vagy ha ez nem történik meg, legalább építsenek zajvédő falat. Egy önkormányzati képviselő szerint amióta átadták a szakaszt, rengeteg bejelentés érkezett a zaj miatt, Zagyvaszántó, Lőrinci, Selyp, Heréd, Nagygombos, Kisgombos településeken és a Mátravidéki Erőmű területén is zavaró a zenélő burkolat hatása.

Petíciót indít Petrik Zsolt, Lőrinci önkormányzati képviselője annak érdekében, hogy megszüntessék a 21-es főúton, Hatvan és Lőrinci közötti szakaszon nemrég kialakított zenélő utat, vagy ha ez nem történik meg, akkor legalább építsenek zajvédő falat az érintett területre - írja a hvg.hu. Az 550 méteres útszakaszon a megengedett 80 kilométer per órás sebességnél az Ismerős Arcok Nélküled című dala csendül fel.

A képviselő szerint amióta átadták a zenélő utat, több lakossági bejelentés is érkezett a zaj miatt, Zagyvaszántó, Lőrinci, Selyp, Heréd, Nagygombos, Kisgombos településeken és a Mátravidéki Erőmű területén is zavaró a zenélő burkolat hatása. Sőt, a madártani szakemberek szerint a zenélő út a madarakat is zavarja, valamint a külföldi sofőrök a táblát nem tudják értelmezni, így a zenélő útszakaszra hajtva megijedhetnek, ami akár veszélyhelyzetet is okozhat.

