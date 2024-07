Folytatódik a nyári útfelújítási hullám: itt kell torlódásra számítani

Újabb üteméhez érkezik az Eger és Szilvásvárad közötti útfelújítás; keddtől Szarvaskő térségében újítanak fel egy hidat, félpályás, jelzőlámpás korlátozásra kell számítani. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. hétfői közleményében azt írta: a szeptember 4. és 8. között tervezett szilvásváradi négyesfogathajtó világbajnoksághoz kapcsolódóan megújul az Eger és Szilvásvárad közötti útvonal.

Az állami támogatásnak köszönhetően a Magyar Közút lebonyolításában megújul a 25-ös főút, illetve a Szarvaskő-Vadna összekötő út összesen csaknem 22 kilométeres szakasza. Több munkaterületen is folynak a munkálatok az útvonalon, a következő időszakban pedig a szakaszon található harmadik hídon is elkezdődnek a felújítási munkák. Emiatt hosszabb menetidővel számolhatnak az arra közlekedők - tették hozzá.

Három hídnál magassági korrekciós felújítás is megvalósul; eddig két hídon már elkezdődtek a kivitelezési munkák, július 9-től Szarvaskő térségében pedig már a harmadik hídra is felvonul a kivitelező. A tervek szerint a munkálatok még az őszi iskolakezdés előtt, várhatóan augusztus közepéig befejeződnek, addig ott is félpályás, jelzőlámpás korlátozásra kell számítani. A jelentősebb torlódások elkerüléséért alternatív útvonalnak az Egerbakta-Bátor-Szúcs-Egercsehi településeken keresztül vezető utat javasolták.