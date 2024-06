Sorra büntetik a magyar autósokat az Adriánál 2024 nyarán: repkednek a százezres csekkek, ezt könnyű benézni

Érdemes nem szabálytalankodni, ha idén nyáron az Adriára mész autóval nyaralni. Rengeteg új szupertraffipaxot állítottak szolgálatba Horvátországban: két irányba mérik a sebességet, rossz időben is messziről kiszúrják, ha valaki telefonál, vagy nincs bekötve. A gyorshajtóknak százezres csekk lesz a jussa.

A horvát rendőrség az elmúlt években 1700 sebességmérő készüléket helyezett üzembe közel 500 helyszínen, különös tekintettel a tengerparti és turisztikailag frekventált országrészekre, valamint az autópályákra. A vg.hu szerint az új kamerák a korábbiaknál intelligensebbek, két irányban is mérik a sebességet, és egyéb szabálysértéseket is észlelnek, így a vezetés közbeni telefonálást vagy a biztonsági öv hiányát is - még rossz látási viszonyok között is 600 méterre ellátnak. Emellett azonnal értesítik a legközelebbi rendőrjárőrt, ha például a rendszámukat eltakaró motorosokat észlelnek.

A bírságok mértéke a szabálysértés súlyától függ:

kisebb sebességtúllépésért 30 eurós (mai árfolyamon kb. 12 ezer forint) büntetés jár,

kb. 12 ezer forint) büntetés jár, vezetés közbeni telefonálásért 100 eurót (kb. 39000 forintot) kell fizetni,

(kb. 39000 forintot) kell fizetni, komolyabb gyorshajtásért akár 300 eurós (kb. 118 ezer forintos) csekk is érkezhet.

Magyarországhoz hasonlóan Horvátországban is sok az álcázott rendőrautó, amelyek a forgalomban vadásszák a szabálytalankodókat.