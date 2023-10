Durva árcsökkentést jelentett be az Auchan: pofátlanul olcsó lesz tankolni a boltlánc kútjain

Ezen a hétvégén a dízelt jóárasítja kútjain az Auchan: mint most kiderült, a gázolajat 35 forinttal adják olcsóbban, mint a hivatalos, péntektől érvényes átlagár.

A múlt héten berobbantotta az üzemanyagháborút az Auchan, péntektől vasárnapig 20 forinttal olcsóbban adták a benzint az amúgy is legolcsóbbak között álló kútjain. A boltlánc ezen a hétvégén a gázolajat jóárasítja, a múlt heti tájékoztatás szerint az akciós fogyasztói árat ma, azaz péntek 13-án reggel hirdetik ki.

Így a Pénzcentrum megnézte, mennyibe kerül most a dízel a boltlánc benzinkútjain. Emlékeztetőül: a mától érvényes hivatalos átlagár a dízel esetében 650 Ft/liter, a benzinnél pedig 603 forint.

Ezzel szemben a hivatalos honlap szerint a boltlánc kútjain most 615 forintba kerül egy liter gázolaj, 35 forinttal olcsóbb, mint a hivatalos átlagár - a benzin literje 583 forint egyébként.

Ugyanakkor a szakértők szerint nem tarthat sokáig az olcsóság a magyar benzinkutakon. Korábban Pletser Tamás, az Erste olaj-és gázipari szakértője kifejtette, nem érdemes arra számítani, hogy akár már rövid távon így marad a benzin és a gázolaj ára.

Nem csak a dollár árfolyama, hanem más piaci folyamatok is biztosították azt, hogy szerdától ekkora olcsósodás legyen itthon is. Egyrészt most túlkínálat van az olajból, annak ellenére is, hogy megállapodtak a kitermelés csökkentéséről, másrészt pedig az ősz mindig egy kicsit gyengébb ebből a szempontból. Ez a helyzet viszont megijesztette a spekulánsokat, akik inkább bezárták a pozíciókat a nagyobb bukás elkerülése érdekében. Az is igaz, hogy a szombaton kitört háború viszont hipergyorsan vissza fogja húzni az árfolyamot: már a jövő héten számítanunk kell arra, hogy visszarendeződik

- fogalmazott.