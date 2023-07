Itt a rendkívüli bejelentés: brutális dugó várható ezeken a magyar autópályákon

A szokásosnál nagyobb forgalom várható az M1, M0, M5 és az M43-as útvonalakon.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szombaton adta hírül az MTI-nek, hogy a hétvégén várhatóan a szokásosnál is több vendégmunkás fog áthaladni az országon, ezért nyugat-kelet irányban az utakon megnőhet a menetidő.

A figyelmeztetés szerint a közlekedőknek a hétvégén és az azt követő napokban is telítettebb sávokra számíthatunk leginkább az M1-M0-M5 és az M43-as útvonalakon. A megnövekedett tranzitforgalom nagy részét a Németországból érkező autósok teszik ki, miután megkezdődött az iskolai szünet Baden-Württemberben és Bajorországban is, amivel egész Németországban elkezdődött az iskolai szünet. Ez pedig kihat a térség közlekedésére is.