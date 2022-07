Benzinkútszövetség: sorsdöntő lesz a július, ez várja most a magyar autósokat a kutakon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nem csak Magyarország, egész Európa üzemanyaghiánnyal küzd, erről beszélt Egri Gábor, a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke az RTL Reggeli című műsorában. Azt is mondta, a magyar helyzetet az is súlyosbítja, hogy a hatósági áras benzint egyedül a Mol százhalombattai finomítója termeli ki, ezért is van korlátozva szerinte a megvásárolható mennyiség. Egyre több benzinkútra függesztik ki az üzemen kívül táblát is.

Elvileg október 31-ig marad az üzemanyagárstopot, viszont a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke szerint ebben a hónapban derülhet ki, hogy valóban tartható-e addig a hatósági ár. Bár az orosz-ukrán háború gyorsított a folyamaton, Egri Gábor úgy véli, a jelenleg helyzet a fegyveres konfliktus nélkül is kialakult volna. Sőt, még rosszabbul állnánk, ha a háború miatt nem esett volna vissza a legtöbb országban a fogyasztás. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A szakértő szerint október 1-ig naponta egyre több és több bezárt benzinkúttal találkoznak majd az autósok. A műsorban arról is beszélt, hogy a százhalombattai üzemanyag-finomító a végsebességén működik, és egy váratlan technikai probléma esetén nincs más alternatíva a hatósági áras üzemanyag kitermelésére. Ha ott beüt a karch, akkor vége. Van egy 90 napos üzemanyagkészlete az országnak és utána kész, annyi. Bicikli, szamár, ló, ez kerülhet elő - magyarázta. A júliusi hónap szerinte sorsdöntő lesz, hiszen ekkor a legnagyobb az üzemanyagfogyasztás a turizmus, a Balkán felé hazautazó vendégmunkások és a mezőgazdasági munkák miatt. Így júliusban derülhet ki, hogy fenntartható-e októberig a hatósági ár. A szakértő addig is mindenkinek egy dolgot tanácsol: Spóroljunk! EZ IS ÉRDEKELHET Hiába a horror drágulás: így még olcsón lejuthatsz a horvát tengerpartra 2022-ben Mint kiderült, nagyon nem mindegy, hogy milyen közlekedési eszközzel vágunk neki az útnak.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK