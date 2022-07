Kötelező biztosítás kalkulátor (KGFB kalkulátor): melyik a legolcsóbb kötelező biztosítás?

A kötelező biztosítás, avagy kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megkötése minden magyar autós kötelessége, azonban nem mindegy, hol kötjük meg, hiszen eltérőek lehetnek az árak. A kötelező biztosítás kalkulátor (KGFB kalkulátor) elárulja, hol igényelhető a legolcsóbb kötelező biztosítás: mennyi a kötelező biztosítás autóra, kb mennyi a kötelező biztosítása ára?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk a kötelező gépjármű biztosítás kapcsán.

Miért kell kötelező gépjármű biztosítás?

A kötelező gépjármű biztosítás, hivatalos nevén a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (röviden: KGFB) – ahogy a KGFB neve is utal rá – nem választás kérdése, kötelező megkötni az általuk választott biztosítótársaságnál, banknál. A kötelező biztosítás célja, hogy minden esetben megtérüljenek azok a károk, amelyeket a sofőrök egymásnak okoznak, hiszen amennyiben valakinek nincs biztosítása, már egy egyszerű koccanás is több százezer, sőt, több millió forintos költséget is jelenthet, saját zsebből. Annak az autónak, amelyiknek nincs KGFB-je, bevonhatják a forgalmi engedélyét is!

Milyen járművekre érvényes a kötelező biztosítás?

A KGFB nem csak személyautóknak és teherautóknak kötelező, hanem motorkerékpároknak, rendszám nélküli robogóknak (tudtad, milyen motorra milyen jogosítvány kell?), utánfutóknak, lakókocsiknak és mezőgazdasági gépeknek is, hiszen bármelyik esetben előfordulhat baleset.

Kivel köthetünk KGFB-t?

Habár ez a gépjárműbiztosítás kötelező, mi magunk választhatjuk meg, hogy melyik biztosítási szolgáltatást választjuk, hiszen a különböző biztosító társaságok, bankok kötelező autó biztosítás ajánlatai jelentős eltéréseket mutathatnak ugyanarra a járműre. Hogy biztosan a legolcsóbb kötelező biztosítás kerüljön megkötésre, célszerű egy kötelező biztosítás kalkulátor felkeresése, ugyanis a KGFB kalkulátor elárulja, kinek az ajánlatával járunk a legjobban. Manapság a kötelező biztosítás online is megköthető, vagyis nem kell semmilyen hivatalban sorban állnunk, hogy meglegyen ez a feladatunk.

Mikor szokás kötelező biztosítást kötni?

Amikor autót veszünk, akár magánszemélytől, akár kereskedőtől – nem feltétlenül az ő KGFB ajánlata a legjobb -, de biztosítási fordulónál is lehet, amennyiben új kötelező biztosítást választanánk a régi, drágább helyett.

Mennyi a kötelező biztosítás autóra?

Minden biztosítónál egyedi díjszabás van érvényben, azonban a kötelező biztosítás díjakat nyilvánosságra kell hozniuk, legkésőbb az új tarifa életbelépése előtt 60 nappal. A kötelező biztosítás ára függ a gépjármű típusától és teljesítményétől (ugyanúgy, ahogyan a gépjárműadó is) a gépjármű üzemben tartójának adataitól – korától, lakóhelyétől, jogosítványszerzésének idejétől, munkájától - és attól, hogy van-e CASCO-ja.

Egyes biztosítók engednek a kötelező biztosítások árából, ha például közalkalmazottak, köztisztviselők vagy nyugdíjasok kötik meg azt, de sokszor a családosoknak is olcsóbb. Nagyobb kedvezményeket akkor vehetünk igénybe, ha a kötelező gépjármű biztosítás mellett más biztosításokat – például CASCO együttkötés, lakásbiztosítás, egészségügyi biztosítás – is igénybe veszünk náluk.

A bonus-malus rendszert sem szabad figyelmen kívül hagynunk, mert a korábbi évek baleseti-kártörténeti előzményei alapján drágább lehet a biztosításunk. A bonus-malus lényege, hogy a kármentesen vezető sofőröket jutalmazzák, a károkozókat pedig megvonják a kedvezményekről, sőt, pótdíjakat is fizethetnek, ha úgymond „magas rizikófaktorú” sofőrökről van szó.

A bonus-malus rendszer (forrás: MNB)

Kötelező biztosítás kalkulátor (KGFB kalkulátor)

Gyakori kérdés, hogy melyik a legolcsóbb kötelező biztosítás, hogyan járunk a legjobban, ha már így is, úgy is meg kell kötnünk azt (elérhető bárki számára például az Allianz KGFB, a Netrisk KGFB, a Groupama KGFB vagy a K&H KGFB). Nem lehet általánosságban meghatározni, hogy mennyibe kerül valakinek a kötelező biztosítása (egyébként néhány tízezer forinttól indul), mindenképpen egy kötelező biztosítás kalkulátor oldal segítségét kell kérnünk, ahol az üzembentartói adatok mellett az autó korával, teljesítményével számolva kiderül, melyik biztosítónál a legolcsóbb a KGFB. Ne feledkezzünk el arról sem, hogy ha más biztosításokkal, pl. CASCO-val együtt kötünk biztosítást, jelentős kedvezményeket vehetünk igénybe.

Mikor fizet és mikor nem fizet a kötelező biztosítás?

A kötelező biztosítás lényege, hogy ha mi okozunk kárt másoknak, ne nekünk kelljen fizetni azt, hanem a biztosítónak – vagyis a kötelező biztosítás rajtunk, a mi gépjárművünkön okozott károk fedezésében nem segít (erre a CASCO való), illetve a károkozást tudnunk kell igazolni is. Dologi kárnál maximum 1,22 millió €, személyi kárnál pedig maximum 6,075 millió €-nak megfelelő forintot fizethetnek ki, egyébként a hatályos kötelező biztosítás törvények állapítják meg a maximumösszegeket.

A kötelező biztosítás nem fizet, ha a károkozó járműben keletkezett hiba, ha toxikus/sugárzó anyagok okoztak kárt, ha álló járműre való rakodás közben történt a kár, ha háborús övezetben történt a baleset, ha versenyzés közben okoztunk kárt, ha alkohol vagy más tudatmódosító szerek hatása alatt okoztuk a kárt, ha nincs érvényes forgalmi engedély a kocsira, vagy ha olyan munkagép okozott kárt, ami a baleset bekövetkezése alatt nem volt közúti forgalomban.

Ha bármilyen balesetet okoztunk, azonnal fényképezzünk le mindent és töltsük ki a baleseti bejelentő lapot (azaz a kék-sárga lapot), hogy a baleseti kárrendezés minél gyorsabban és zökkenőmentesebben rendeződhessen – ezt 2019 óta a MABISZ e-kárbejelentő appjával is megtehetjük.

Mikor lehet KGFB-t váltani?

A jelenleg hatályos kötelező biztosítás jogszabály a fordulónaphoz időzíti a KGFB váltást: a biztosítás idejének az utolsó napja a biztosítás fordulónapja; a biztosítási időszak mindig 1 évig tart. A fordulónapoknak két típusa, lehet, a KGFB forduló eshet év végére (december 31.) és évközbeni fordulónapra is – 2010 óta egyébként az utóbbi opció vált általánosan elterjedtté. Általános érvényű szabály, hogy a fordulónap előtt legalább 30 nappal jelezni kell a kötelező biztosítás váltási szándékunkat és beadni a KGFB felmondás nyilatkozatot.

Hogyan történik a KGFB felmondás?

A kötelező biztosítás felmondása csak az egy éves biztosítási időszak letelténél lehetséges, nem válthatunk biztosítót egyik napról a másikra; egyébként évfordulós kötelező biztosítás váltás évi 1 alkalommal lehetséges, ha a fent leírt 30 napos szabályt betartjuk – ha a 30 napból kicsúsztunk, csak a következő évben tudunk KGFB-t váltani. Több módon is felmondhatjuk a biztosítást, például nyomtatványon, e-mailben, telefonon, attól függően, hogy az adott intézménynél mi a kötelező biztosítás felmondás feltétele.

A kötelező biztosítás megszűnése

Amennyiben az adott gépjárművet eladjuk, a kötelező biztosítás magától megszűnik, az év hátralévő idejére eső biztosítási díjat pedig időarányosan visszakapjuk. A kötelező biztosítás felmondásához szükséges egy kötelező gépjármű felelősségbiztosítás felmondó nyilatkozat, a személyi okmányaink (személyi igazolvány és lakcímkártya), a jármű alapadatai, illetve a felmondani kívánt kötelező gépjármű biztosítás szerződés kötvényszáma. A felmondásról őrizzük meg a visszaigazolást, térítvényt, átvételi igazolólapot.