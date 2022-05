Motor jogosítvány kategóriák: AM, A, A1 és A2 motor jogosítvány milyen motor vezetésére jogosít fel?

A magyar utakon számtalan különböző teljesítményű motorkerékpárral utazhatunk, azonban minden jármű esetében törvénybe van foglalva, hogy milyen motor jogosítvány szükséges ezeknek a hivatalos használatához. Milyen motor jogosítvány kategóriák vannak? Jogosítvány nélküli vezetés motor esetében megengedett? Mik a hatályos motor jogosítvány korhatárok?

Cikkünkben minden fontos információt elárulunk a motor jogosítvány kategóriák kapcsán: milyen motor vezetéséhez nem kell jogosítvány, a B jogosítvány milyen motor vezetését teszi lehetővé? A motor jogosítvány hány éves kortól szerezhető meg, milyen motor esetében mik a motor jogosítvány feltételei? Hogyan kerültek felosztásra a motor jogosítvány korhatások és a motor jogosítvány mennyi idő alatt szerezhető meg?

Milyen motort vezethetünk jogosítvány nélkül?

Bizonyos járművek motor jogosítvány nélkül is vezethetőek, ide tartozik a kerékpár és az elektromos kerékpár (kerékpárnak minősül minden olyan legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb egy 300W teljesítményű motor segíti; ha főként emberi erő hajtja, akkor kerékpár, ha a motor önmagában is meghajtja a járművet, akkor segédmotoros kerékpár), ugyanígy a pedálos rásegítéssel rendelkező kerékpár is jogosítvány nélkül vezethető.

A robogó esetében a határ 300W-nál kezdődik, ennél nagyobb teljesítményű járműre már legalább AM motor jogosítvány kell (az elektromos robogók már ide tartoznak) – egyes robogó hirdetések félrevezetőek lehetnek, hiszen valójában nem léteznek olyan jogosítvány nélkül vezethető robogók, amelyek 300W fölötti teljesítményt nyújtanak.

Motor jogosítvány kategóriák

A következő motor jogosítvány kategóriák a motorkerékpár teljesítménye, a súlya és a hengerűrtartalma (hány köbcentis a motor), alapján kerülnek besorolása, illetve a sofőr életkora, motoros tapasztalata is számít.

AM kategóriás motor jogosítvány: mik a kismotoros jogosítvány feltételei?

Ezzel a motor jogosítvány típussal 2, 3 vagy 4 kerekű járművek vezethetőek, amelyeknek a motorjának a lökettérfogata nem haladja meg az 50 cm3-t, teljesítménye maximum 4 kW, sebessége maximum 45 km/h, saját tömege maximum 350 kg. Az AM motor jogosítvány életkori feltétele: 15,5 év.

A1 kategóriás motor jogosítvány: az A1 jogosítvány milyen motor vezetésére jogosít fel?

Ennél a motor jogosítvány kategóriánál maximum 125 cm3 hengerűrtartalmú és maximum 11kW teljesítményű motorkerékpár vagy quad vezethető, életkori feltétele: 17,5 év. (Gyakori kérdés, hogy 125 ccm motor jogosítvány nélkül vezethető-e; a válasz: nem.)

A2 kategóriás motor jogosítvány: az A2 jogosítvány milyen motor vezetésére jogosít fel?

Az A2 motor jogosítvány kifejezetten népszerű a fiatalok körében, hiszen ennél a minimum életkor az A1-hez hasonlóan csak 17,5 év (a tanfolyam ennyi idősen kezdhető el, egyébként 18 éves kortól lehet gyakorlati vizsgázni és élesben vezetni az A2-es járműveket). Ennél a motor kategóriánál a hengerűrtartalom (vagyis, hogy „hány köbcentis a motor”) nincs korlátozva, azonban maximum 35 kW teljesítményű lehet a jármű, teljesítmény/tömeg aránya pedig nem haladhatja meg a 0,2 kW/kg-ot.

A kategóriás motor jogosítvány: bármilyen nagy motort vezethetünk A motor jogosítvánnyal?

Ez a legmagasabb motor jogosítvány szint: bármilyen hengerűrtartalmú motorkerékpár vezethető vele, azonban itt már szigorúbbak a motor jogosítvány feltételek is. Az A típusú motor jogosítvány életkori feltétele 23,5 év, azonban lehet 20 év is, amennyiben a sofőr legalább 2 éves A2 jogosítvány kategóriás előképzettséggel rendelkezik.

B jogosítvány milyen motor vezetését teszi lehetővé?

A sima B kategóriás jogosítvány AM kategóriás kismotor vezetésére jogosítja fel a sofőrt.