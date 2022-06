Folytatódik a brutális parkolási drágulás: már vidéken is durván emelnek a tarifákon

Július elsejétől több nagyvárosban emelik a parkolási díjakat, Győrben 30 százalékos emelésről dönthet kedden a közgyűlés, Hódmezővásárhelyen 25, Szegeden 11 százalékkal kerül majd többe a parkolás, Miskolcon 10–70 százalékos tarifaemelés jöhet – írja a Telex.

Több vidéki nagyvárosban is változhatnak a parkolási tarifák: a győri közgyűlés a legdrágább zónában 30 százalékkal, a két másikban két-háromszorosára emelné a parkolási díjakat. Az I. övezetben (belváros) a jelenlegi 400 helyett 520 forint, a II. övezetben 200 forint helyett 440, míg a külső városrészeket jelentő III. övezetben 100 forint helyett 320 forint lesz az óránkénti parkolás. Jelentősen nő az éves lakossági bérletek ára: az eddigi 3900 forint helyett ezután 12 000 forintba kerülnek.

Szegeden július 1-jétől emelik a parkolási díjakat, nagyjából 11 százalékkal. A sárga zónában 220-ról 245 forintra, a zöld zónában 480-ról 535 forintra nő az egy óráért fizetendő összeg, a sárga zónás napijegy árát pedig 1320-ról 1465 forintra emelik fel. A havi, féléves, éves bérletekért is többet kell fizetni, például a mindkét zónára érvényes havi bérlet ára eddig 14 100 forint volt, július 1-jétől 15 700 forint lesz.

Hódmezővásárhelyen is felemelik a parkolási díjakat július 1-től, az óránként fizetendő díj 200-ról 250 forintra emelkedhet, emellett megszűnhet a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása.

Miskolcon eddig három parkolózóna volt, óránként 150, 220 és 400 forintos díjakkal. A 150 forintos, eddigi kék zónát megszüntették, azokon a helyeken az eddigi 220 forintos sárga zónához hasonlóan 260 forint lesz az óránkénti tarifa, ez 73 és 18 százalékos díjemelést jelent. A legdrágább, zöld zónában 400 forint helyett 440 forint lesz az óránkénti díj. Egyes korábbi sárga zónás területeket is átsoroltak zöldbe, vagyis lesznek olyan utcák, ahol az eddigi 220 forintos óradíj kétszeresét kell fizetni.

Pécsen nem emelkednek a fizetős parkolás díjai, az I-es zónákban óránként 400, míg a II-es zónákban óránként 200 forintot kell fizetni. Viszont júlisban vezetik be a korlátozott várakozási övezeteket, ezeket a fizetős parkolózónák és a védett övezetek külső határainál alakítják ki. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezekben az utcákban hétköznapokon 8–18 óra között csak két órán át várakozhatnak az autósok. A korlátozott várakozási övezetekben lakók is csak akkor parkolhatnak korlátlanul, ha kiváltják az 1200 forintba kerülő engedélyt. Emellett egységesítik a kedvezményi, jogosultsági rendszert, családi kedvezményt vezetnek be, az ételfutárok is könnyebben parkolhatnak majd legálisan.

Arról már korábban is írtunk, hogy Budapesten ősztől óriásit drágulhat a parkolás, most viszont a vidéki városokban is jelentős tarifaemelésre készülnek.