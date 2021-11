Így tankolnak most az élelmes autósok: őrület, mennyit kaszálnak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Beindult a benzinturizmus a befagyasztott magyar üzemanyagárak miatt. Egyre többen járnak át tankolni a szomszédos országokból, mivel a benzin és a gázolaj 480 forinton maximált ára alacsonyabb, mint több környező országban. Aki Szlovákiából jön át, az egy átlagos teli tankon akár 3500 forintot is spórolhat, de az osztrák sofőrök is 1000-2000 forinttal olcsóbban juthatnak üzemanyaghoz nálunk - derült ki az RTL Híradó riportjából. A benzinturizmus fellendülését a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) is észlelte, a szakmai szövetsgég főtitkára viszont ennek ellenére a november 15-től életben lévő jogszabály módosítását szeretné - árulta el Grád Ottó a hétfői Világgazdaságnak.

A szlovákiai családok egy része már a határ magyar oldalán tankolja tele autóját - derül ki az RTL Híradó riportjából. A híradónak egy révkomáromi családapa nyilatkozott. A férfi elárulta, bevásárolni járnak át Magyarországra és közben megállnak tankolni is, mivel itt már olcsóbb, náluk most magasak az árak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A híd túloldalán ugyanis most nagyjából 1,5 euróba, átszámítva 550 forintba kerül a benzin literje, nálunk viszont, mint ismeretes az ár befagyasztása óta csak 480 forint az üzemanyag. Ez literenként nagyjából 70 forintot hagy az ingázva tankolók zsebében. A kúton is azt mondták, jelentősen emelkedett forgalmuk a kormány döntése óta. Szlovák rendszámú autók észrevehetően nagyobb számban jönnek, mint korábban - árulta el a kutas. Az RTL egy nézőjéjnek az ausztriai benzinárakat is sikerült rögzítenie telefonjával. A Bucsui határnál, illetve Rohoncon forintva átszámolva 500 és 510 forint körül mozog a benzin literje. Pár kilóméterrel arrébb, Obernatban még 10 forinttal drágább, vagyis itt is literenként 20-40 forintot sporolhat, aki nálunk tankol. Ezek alapján, aki szlovákiából jár át üzemanyagért, az egy átlagos 50 literes teli tankon 3500 forintot, aki ausztriából jön át, az 1000 és 2000 forint közötti összeget spórolhat. Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a Világgazdáságnak elmondta, ők is tapasztalták, hogy a környező országokban jelenleg lényegesen többet kell fizetni az üzemanyagokért, ezért nagyon valószínű, hogy például a Tompánál átkelő kamionosok még a kilépés előtt teletankolnak majd Mosonmagyaróvárnál. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) A MÁSZ főtitkára ismertette, hogy azok a külföldiek, akik eddig is átjártak Magyarországra vásárolni, a következő három hónapban valószínűleg autójuk tankját is megtöltik majd, mikor itt járnak. A szakértő úgy gondolja, ennek köszönhetően megállhat az üzemanyag-értékesítés lassulása, amit az év korábbi hónapjaiban az elszálló árak okoztak. Azonban az eladások növekedésének sem minden forgalmazó örül, és ennek éppen az alacsonyabb egységár az oka. Annak alapján, hogy a havi országos üzemanyag-fogyasztás mintegy 500 millió liter, a kötelező árcsökkentés pedig körülbelül 30 forint volt az utolsó vasárnapi átlagárhoz képest, a forgalmazók együtt havonta mintegy 15 milliárd forint bevételtől esnek el – mondta Grád. A Világgazdaságnak a vezető ezután azt is elárulta, hogy a MÁSZ már el is juttatta azon javaslatait a döntéshozóknak, melyek szerint bizonyos pontokon módosítani kéne a normál üzemanyagok árának maximalizálására vonatkozó jogszabályt.

Címlapkép: Getty Images

