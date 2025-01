Hamarosan üt a végítélet órája: már csak másodperceink maradtak, ez okozza a vesztünket

Nyolcvankilenc másodperc múlva éjfélt üt a végítélet órája: az emberiség még sohasem volt ilyen közel a globális kataklizmához - jelentette be kedden az órát működtető tudóscsoport keddi sajtótájékoztatóján Washingtonban, a többi között az ukrajnai háborút, a mesterséges intelligencia katonai célú felhasználását és az éghajlatváltozást nevezve meg lehetséges veszélyforrásként.

A jelképes projekttel 1947 óta megbízott csoport által bejelentett szám egy másodperccel kevesebb, mint a tavaly bejelentett 90. Daniel Holz, a csoport vezetője elmondta, hogy bár az idén felsorolt okok tavaly is létező jelenségek voltak, azonban a világnak nem sikerült megfelelő haladást elérnie az ellenük folytatott küzdelemben.

"Az óra 89 másodpercre történő átállítása figyelmeztetés a világ összes vezetőjének" - tette hozzá.

Holz emellett figyelmeztetett arra, hogy az ukrajnai háború súlyos nukleáris veszélyt rejt magában, hangsúlyozva, hogy "elsietett döntések vagy téves számítások" akár atomfegyverek bevetéséhez is vezethetnek.

Az Ukrajna elleni orosz támadás, beleértve a többször is elhangzott nukleáris fenyegetőzéseket, nagyon aggasztóak. Oroszország kilépése továbbá több fontos, fegyverkorlátozásokkal kapcsolatos szerződésből szintén nyugtalanító jele a növekvő nukleáris fenyegetésnek

- jelentette ki.

Holz kitért a közel-keleti válságra is, reményét fejezve ki, hogy a Gázai övezetben dúló harcokat leállító fegyverszünet tartós lesz.

Vannak más, lehetséges válsággócok is a világban, beleértve Tajvant és Észak-Koreát is. Ezek közül bármelyik átcsaphat nukleáris hatalmak részvételével zajló konfliktusba, amelynek beláthatatlan következményei lennének

- figyelmeztetett.

Aggodalmát fejezte ki egyúttal a mesterséges intelligencia a harctéren való megjelenése, illetve a mesterséges intelligencia által gyakoribbá váló hamis információktól is óvott.

Emlékeztetett arra is, hogy a tavalyi év volt a feljegyzések kezdete óta a legmelegebb év a bolygón, hozzátéve, hogy bár történt előrelépés a nap-és szélenergia hasznosításában, úgy vélte, az emberiségnek többet kell tennie, ha el akarja kerülni az éghajlatváltozás legrosszabb hatásait.

A szimbolikus óra becsült állását a Bulletin of the Atomic Scientists tudománnyal és biztonsággal foglalkozó bizottsága teszi közzé szponzorok tanácsának ajánlásai alapján, amelynek tagjai között tíz Nobel-díjas tudós is megtalálható.

A Chicagói Egyetem egyik épületének falán található végítélet órája eredetileg azt jelképezte, hogy az emberiség mennyire áll közel egy globális atomháborúhoz. 2007 óta azonban számításba veszik az éghajlatváltozást, illetve az olyan újabb technológiai fejleményeket, melyek visszafordíthatatlan kárt okozhatnak az emberi életnek a Földön.