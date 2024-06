Kijött a friss összesítés: brutálisan hízott a magyar elit vagyona is, remek évet zártak a szupergazdagok

Jó éve volt a szupergazdagoknak: 4,7 százalékkal emelkedett a vagyonuk tavaly 2022-höz képest. Már 22,8 millió dollármilliomos él a világon, a legtöbben az Egyesült Államokban.

Több mint 25 éve nem volt olyan jó éve a szupergazdagoknak, mint 2023-ban - derült ki a Capgemini tanácsadócég „World Wealth Report” tanulmányából, amely szerint nemcsak a vagyonuk, hanem a számuk is nagy mértékben emelkedett tavaly. A 444 által szemlézett tanulmányban azt írják: a dollármilliomosok száma 5,1 százalékkal emelkedett 2022-höz képest, így már 22,8 millió szupergazdag él a világon.

A legtöbben Észak-Amerikában gazdagodtak meg, de Afrika kivételével a többi kontinensen is több dollármilliomos él, mint egy évvel korábban. Kiderült, a legtöbb dollármilliomos az Egyesült Államokban él (7,4 millió), a toplista szerint Japánban (3,7 millió), Németországban (1,6 millió) és Kínában (1,5 millió) van a legtöbb vagyonos ember. A szupergazdagok több mint 70 százaléka úgynevezett „self-made” milliomos, vagyis nem örökölte, hanem megtermelte a vagyonát, és az is kiderült, minden ötödik dollármilliomos 40 év alatti.

A világ leggazdagabb emberei egyébként egyre inkább rejtegetik vagyonukat: privát, diszkrét körülmények között vásárolnak nagyértékű ingatlanokat, autókat, műtárgyakat. A világ legnagyobb aukciósházai közül a Sotheby's-nél 4 százalékkal, a Christie's-nél pedig 5 százalékkal nőtt a "privát" ügyletek száma.

A Capgemini mostani összesítése szerint a gazdagok vagyona is növekedett 2022-höz képest, már több mint 86,8 milliárd dollárt birtokolnak, ami 4,7 százalékos növekedés az előző évhez képest. Észak-Amerikában 7,2 százalékkal növekedett a szupergazdagok vagyona, Afrikában viszont 1 százalékkal csökkent a nemzetközi befektetések visszaesése miatt.

Egy korábbi kutatásban a világ több milliárdosa is elmondta, hogy vagyonuk növekedéséhez hozzájárult az olyan felesleges kiadások csökkentése, mint a feldolgozott élelmiszerek vásárlása, az olcsó termékeket is elhagyták, a nagyjavítások helyett új termékeket vásárolnak, és a lottószelvényeket is elengedték.

Ők a leggazdagabb magyarok

Mint beszámoltunk róla, januárban jelent meg a 100 leggazdagabb magyar friss listája, Mészáros Lőrinc vezeti a toplistát, aki 990 milliárdos vagyonnal rendelkezik, második Csányi Sándor, az OTP-vezérnek "csak" 610 milliárdja van.