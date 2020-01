Tovább hízhat a pesti gigapláza: másfélszeresére bővítenék az Arénát

A jelenlegi 42 ezerről 60 ezer négyzetméterre bővülhet az Aréna Mall, miután az ingatlankezelő bővítés iránti kérelmet nyújtott be tavaly decemberben. A Pest Megyei Kormányhivatal zöld utat adott a beruházásnak.

Engedélykérelmet adott be a Symmetry Arena Ingatlankezelő Kft. a budapesti Arena Mall bővítésére. Ha valóban kibővítik a már most sem csekély méretű plázát, akkor az lehet az ország legnagyobb bevásárlóközpontja, megelőzve a most éllovas Westendet. A jelenleg 42 ezer négyzetméter alapterületű ingatlan a másfélszeresére növekedhet a 18 ezer négyzetméteres bővítés hatására. A tervek szerint az új épület alatt is lenne kétszintes mélygarázs, ahol elfér 500 autó.

A kibővített plázában újabb boltok, éttermek, szórakoztató és fitneszszolgáltatások lesznek. A Portfolio szerint a mostani bővítéssel is csak a háromhektáros terület a fele épül be (egyébként a szabályok szerint 60 százalék a maximum), a munkálatokat várhatóan az év második felében kezdik meg.

A Pest Megyei Kormányhivatal oldalán már kint is van az erről szóló hirdetményt. A hivatal december 10-én indította meg a környezetvédelmi hatósági eljárást a projekt kapcsán. A Portfolio ismerteti a legfontosabb paramétereket is a dokumentumok alapján:

A beruházást követően a beépített terület 60980 négyzetméterre növekszik.

A meglévő és a tervezett mélygarázs egybeépítésre kerül, így összesen a bevásárlóközpont 3326 férőhelyes parkolóval fog rendelkezni.

A kivitelezés 2020 harmadik negyedévében kezdődhet.

A kivitelezés várható időtartama a tervek szerint 2 év.

Címlapkép: Az Arena Mall bevásárlóközpont látványterve a bővítés után. Forrás: eljárás, dokumentáció

