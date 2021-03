Horror áron mérik a szezon gyümölcsét: pár hét, és úgy dobják majd utánad

Miközben az elhúzódó tél miatt a konyhakertekben éppen csak kizöldült a szamóca, a diszkontok máris akciózzák a korai gyümölcsöt. Évről évre egyre korábban kezdik kipakolni az epret a polcokra - és az óriásplakátokra -, így csalogatva be a vásárlókat. Pontosan tudják a boltok: most lehet még drágán eladni az "akciós" csemegét, hiszen hamarosan drasztikusan csökkenni fognak az árak, ahogy beköszönt a valódi eperszezon. Mutatjuk, várhatóan mennyivel olcsóbban vehetünk szamócát, ha kivárunk még néhány hetet - és minden bizonnyal az íze is zamatosabb lesz.

Évek óta tartó gyakorlat, hogy már március közepétől találkozni a boltok akciós újságaiban földi eper hirdetésekkel, és a piacok standjain, boltok polcain is hamar megjelenik a gyümölcs. Idén ráadásul nem is most először, hanem már Valentin-napon is találhattunk epret szupermarketek kínálatában. Ezzel szemben a hazai eperidény májustól júliusig tart, vagyis a jelenleg kapható gyümölcs görög, spanyol vagy olasz import termék. Így nem csoda, ha az árak is jóval magasabbak szezon előtt.

A magyar szabadföldi szamóca ugyanis, ahogy érni kezd, jellemzően május közepétől kerül ki a standokra, és az üzletekbe, a hajtatott növényházi, fóliás gyümölcs pedig akár már egy hónappal korábban - április közepén. Ha szokatlanul meleg az idő, előfordulhat, hogy korábban kezd érni a gyümölcs, viszont akkor is csak maximum másfél héttel előbb kezdődhetett az értékesítése. Tehát a Valentin-napi diszkontos gyümölcs, vagy a most hirdetett földi eper nem is lehet hazai termék.

Ez pedig nem csak abban mutatkozhat meg, hogy drágább - az íze sem feltétlenül olyan, mint egy hosszú tél után az első eprektől várná az ember. A tavaly pünkösdkor rendezett eperpiacon Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztéséért felelős államtitkára elmondta, hogy a hazai földieper jó minőségű, ízletes, szemben a több ezer kilométerről, külföldről érkező gyümölccsel, amit gyakran még zölden szednek le. A szamóca pedig a leszedés után már nem termel cukrot, így pirosabb még lehet, de ízletesebb nem.

Eper vagy szamóca? Máig nem tisztázott kérdés a Fragaria nemzetséghez tartozó növényfajok elnevezése: a gyümölcs köznyelvben, kereskedelemben legelterjedtebb neve az eper, vagy földi eper, azonban a szaknyelv szamócának nevezi.

Jelenleg két diszkontlánc, a Lidl és az Aldi hirdet akciós szamócát. A Lidl 22 százalékos kedvezménnyel, 699 forintért hirdeti a földieper csomagját (500 gramm), az Aldi pedig 779 forintos áron kínál egy fél kilónyi epret. Vagyis a Lidlben a kilós ára - akciósan! - 1398 forint, az Aldiban 1558 forint. Hasonló árakat láthattunk februárban a Valentin-napi akcióban: akkor a Tescóban egy kis csomag (250 gramm) földieper került 399 forintba (1596 Ft/kg), az Auchanban pedig 748 forint volt egy fél kiló (1496 Ft/kg).

Ha pedig megnézzük milyen átlagárakat mért az Agrárgazdasági Kutató Intézet piaci árinformációs rendszere, akkor láthatjuk, hogy a 12. héten a Fehárvári piacon (Bp.) a belföldi szamóca kilós ára 6800 forint volt(!), az import (görög) szamócáé pedig 1980 - mind a Fehérvári piacon, mind a Vámház körúton. Hajszálra ugyanannyi, mint tavaly ilyenkor.

A vidéki piacokon még meg sem jelent a 12. héten a hazai szamóca, az impont (görög) gyümölcs kilóját pedig Debrecenben 1390, Szegeden 2400 forintos áron adják. Múlt héten még 2600 és 2400 volt a vidéki piacokon a szamóca kilója.

Érdemes kivárni a szezont

Megvizsgáltuk, hogy a tavalyi piaci árak szerint mikor kezdett el csökkenni a szamóca ára. Amit viszont nem szabad figyelmenkívül hagyni: a tavalyi év elég rendhagyó volt minden tekintetben, a szamóca árak sem úgy viselkedtek, ahogy az elvárható lett volna. Ezért a 2019-es adatokat is összegyűjtöttük, hogy lássuk, alapesetben hogy viselkednek a szamócaárak. Az alábbi részletes táblázat a kilós árakat mutatja 2-2 vidéki és budapesti piacon, illetve ezek átlagát.

Ami rögtön feltűnhet: árinformációt is az import termékek esetén már a 12. héten találunk, a 19-20 hét környékén (május közepén) pedig elkezdenek elmaradozni, míg a hazai szamóca árakat főként a 17. héttől érdemes keresni és még a 25. hét után is megtalálható elszórtabban a piacokon a gyümölcs.

2019-ben megfigyelhető volt, a magyar szamóca megjelenése után az import árak egyre csökkennek és a 18. héttől 1000 forint alatt marad az átlagos kilós áruk - ami azt jelenti, hogy jó olcsón is kifoghatjuk egy-egy kereskedő standjánál. Míg a magyar gyümölcs ára (átlagosan) a 23. héttől ment 1000 forint alá 2019-ben. A 2020-as árak elég kaotikusan alakultak, úgyhogy szinte nem is lehet alapul venni őket. Mutatjuk külön is a négy piac átlagait:

Tehát ha abból indulunk ki, mikor vehetjük meg már a szamócát 1400-1600 forintos kilós alatt, akkor a válasz, hogy import gyümölcsöt már a 17. hét környékétől, belföldit pedig a 23. héttől. Viszont emlékezzünk, hogy 2020 nem volt éppen a legátlagosabb év, amire alapozva olyan biztos jóslatokba lehetne bocsátkozni. A 2019-es árak alakulásánál viszont láthatjuk: a belföldi gyümölcs árak is stabilan ereszkedni kezdenek a 18. héttől - reméljük a 2021-es év inkább 2019-re fog hajazni.

Miért és mikor érdemes hazait venni?

Csak az árakat tekintve azt láthatjuk, hogy a piacokon még mindig olcsóbb az import eper, mint a hazai szamóca. Az íz is egy érv, viszont vannak nyomósabb okok is, miért érdemes szezonálisan, helyi termelőktől vásárolni. Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke korábban azt nyilatkozta a HelloVidéknek: a hazai termékek vásárlása

egyfajta patrióta gondolkodás is, de gazdasági értelemben sem irracionális, ráadásul környezetvédelmi szempontból, az ökológiai lábnyomra gondolva sem mellékes, hogy egy terméket 500 vagy 5000 kilométeren keresztül utaztatnak.

Azt is elmondta, hogy az elmúlt években folyamatosan emelkedik a magyar termékek aránya a fogyasztáson belül, az élelmiszer-ellátottság egyre inkább támaszkodik a hazai termelésre. Az áruházak polcain ma már stabilan kétharmad fölött van a magyar élelmiszerek aránya.

Timothy Lang, a City University élelmiszerpolitika-professzora tudományos eredményekre hivatkozva állítja, hogy a szezonon kívül, műanyag alatt termesztett eper szénlábnyoma jóval nagyobb, mint a szezonban, szabadban termett eperé. A gyümölcs és zöldség szezonban való termesztése kevesebb mesterséges tényezőt és anyagot igényel (például fűtést, világítást, növényvédő szereket és műtrágyákat), mint az év többi szakában, ennek megfelelően a környezeti hatás is mérsékeltebb. Összességében tehát ha szezonon kívüli, de belföldről származó terméket vásárolunk, egyáltalán nem biztos, hogy környezetvédelmi szempontok alapján jól választottunk.

A szezonalitás össztársadalmi megértésének hiánya miatt egyáltalán nem vagyunk szinkronban a természettel. Választhatunk februárban áfonyát a reggelinkhez, de az a szokás, hogy bármit megvehetünk akkor, amikor csak akarunk, azt hozza magával, hogy felborítjuk az étel és a természet kapcsolatát. Ha tudatosabbá akarunk válni ezen a téren, meg kell tanulnunk a megfelelő élelmiszert enni a megfelelő időben, ami nemcsak a széndioxid-lábnyom csökkentésében segít, hanem abban is, hogy amit eszünk, jobb minőségű és kedvezőbb árú legyen.

Természetesen úgy, hogy már szinte nem is lehet a bolti kínálatra támaszkodni abban, minek van éppen szezonja, nehéz aszerint vásárolni, étkezni. Egy kis tudatossággal viszont nem lehetetlen: ebben segíthet például a HelloVidék szezonális zöldség és gyümölcsnaptára:

Címlapkép: Getty Images