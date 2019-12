40 milliót szakított a magyar Tippmixkirály: mutatjuk a szelvényét

Idén is giganyeremények hullottak a Tippmixen: hárman is voltak, akik a tét ezerszeresét nyerték vissza a Szerencsejáték Zrt.-től, de mégsem ők kaszálták a legnagyobbat, hanem az a budapesti sportfogadó, aki egy szelvénnyen 40 millió forintot nyert. Mutatjuk, hogy sikerült összehoznia!

Továbbra is nagyon pörög a Tippmix Magyarországon: a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 2019-ben több százmillió egységnyi fogadás érkezett be a társasághoz. A megoszlást tekintve érdekes, hogy a magyar sportfogadók továbbra is jellemzően a "hagyomásnyos módon", papír alapon játszanak: a fogadások mintegy 70 százaléka érkezett be így, mialatt 30 százaléknyit kötöttek a játékosok a Tippmixpro nevű online fogadási rendszeren.

A Szerencsejáték Zrt. a Pénzcentrum kérdésére azt is elárulta, melyik volt a legnépszerűbb sportesemény a Tippmixen - legalábbis, ha 2019-ben nem robban még be valamilyen mérkőzés -, és hát erre szerkesztőségünk sportbarát munkatársai sem igen számítottak. Ugyanis 2019-ben eddig a legtöbb fogadás, összesen 1 024 896 tipp nem a BL-döntőre, vagy valamelyik másik sztár-párosításra, hanem a Lille - Ajax Bajnokok Ligája összecsapásra érkezett be a Zrt.-hez.

Hatalmasat kaszált egy fővárosi tippmixelő

Az egyik legnagyobb idei nyeremény egy budapesti fogadóhoz köthető: ő egy 13/15-ös kombinációt fogadott meg, a társaság tájékoztatása szerint 500 forintos alaptéttel (összesen 52 500 Ft-os téttel). A szelvény olyannyira bejött neki, hogy végeredményképpen 39 388 959 forint volt a nyereménye - tehát a tét több mint 750-szeresét nyerte meg! A Szerencsejáték Zrt. azt is közölte, hogy melyik meccsekre fogadott az illető, a szelvénye alapján vélhetően augusztusban vitte haza a mesés nyereményt:

Látható, hogy 2019 Tippmixkirálya francia, illetve angol meccsekre fogadott, nem pontos eredményt, hanem inkább gólszámokat tippelt meg. Ugyan nem fogadott nagy oddszú, tehát kockázatosabb kimenetelekre, de a sok kicsi végül összehozta neki a több mint 750-szeres nyereményt.

Hárman is legalább a tét ezerszeresét nyerték



Megkérdeztük a cégtől, hogy mekkora volt a legnagyobb nyertes szorzó, amelyet idén sporteseményre adtak. Kiderült, hogy a legmagasabb oddsszal rendelkező sikeres fogadás a Forma-1 szeptember 22-i, Szingapúri Nagydíjához kötődik. A versenyen futott leggyorsabb kör nyertes oddsa a Tippmixen 940-szeres, a Tippmixprón pedig 1000-szeres volt. Előbbire egy, utóbbira két játékos fogadott helyesen.

A versenyen valóban a nem túl esélyes Kevin Magnussen futotta a leggyorsabb kört (1:42,301), a Haas-Ferrari versenyzője egyébként a 17. helyen ért célba a futamon - papíron utolsóként, mögötte csak a kiesett versenyzők álltak a végeredményben. Na, hát róla senki nem gondolta volna, hogy megfutja a verseny leggyorsabb körét: azaz de, a három magyar sportfogadó, akik meg is csípték az ezerszeres oddszot. Arról nem tudni, hogy egymagában fogadták meg, hogy a dán pilóta lesz a leggyorsabb, vagy más eseményekkel együtt - ha utóbbi, akkor mégnagyobb szorzót hozhattak össze a Tippmixen vagy a Tippmixprón.

Ha csak a minimális 200 forinttal tették meg egyetlen fogadásként Magnussen sikerét, akkor simán a zsebükben volt a 200 ezer forintos nyeremény.

