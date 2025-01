Nem várt összegű áramszámla érkezett? Így spórolhatsz a fűtésen és a világításon

Tudatos tervezéssel, okos fűtési és világítási megoldásokkal nemcsak kényelmesebbé tehetjük a mindennapjainkat, hanem kiadásainkból is jócskán lefaraghatunk. A Praktiker szakértői most megmutatják, milyen alternatívákkal és lépésekkel csökkenthetjük rezsiszámlánkat akár közel a harmadával is.

A tél nemcsak kényelmünket, hanem a pénztárcánkat is próbára teszi: többek között a megfelelő hőmérséklet és fényviszonyok biztosítása is komoly kihívást jelenthet. A szakértők hasznos tippekkel segítenek hatékonyabbá tenni a fűtést és a világítást, miközben csökkenthetjük a rezsiköltségeket is.

Alternatív fűtés: tippek gazdaságos megoldásokra

"Tapasztalatok szerint sokan szeretnének a fűtéssel járó kiadásokból lefaragni, és olyan gazdaságos megoldást keresnek, amivel a hőérzet is javítható" – véli Taba Barbara Borbála, fűtési szakértő. A különböző fűtőeszközök közül néhány megoldással a teljes rendszert is kiépíthetjük, másokat elsősorban kiegészítőként javasolt használni.

Az infrapanel modern és energiatakarékos megoldás, amelyet saját magunk is könnyen fel tudunk szerelni falra vagy mennyezetre. A készülék infrasugarakkal melegít, és nem keringeti a levegőt, ezért a porra érzékenyeknek is ideális. Szakértők szerint például egy 50 négyzetméteres, háromméteres belmagasságú lakás felfűtéshez nagyjából 5250 W teljesítmény szükséges, amit érdemes több panellel megosztani a hatékony lefedettség érdekében. Egy szobába általában minimum egy infrapanel szükséges, azonban nagyobb helyiségekben, vagy ahol különösen egyenletes hőelosztást szeretnénk, több panel használata is ajánlott. A paneleket érdemes olyan magasságba helyezni, hogy a hősugárzás hatékonyan érje a használati területeket – például a mennyezetre, hogy egyenletesen fűtse az egész szobát. Az infrapanelek elsősorban kiegészítő fűtésként ideálisak, mivel nem tartják hosszabb ideig a meleget. Telepítés előtt mindenképpen konzultáljunk szakemberrel a megfelelő elhelyezés és teljesítmény kiválasztása érdekében.

Gondolkodhatunk különböző típusú hősugárzókban is, amelyek szintén elsősorban kiegészítő fűtésre javasoltak. A kerámiabetétes hősugárzó belsejében kerámiaanyagból készült bordás szerkezet található, ami kiválóan tárolja és adja le a hőt, ennek következtében kisebb energiafelvétel mellett nagyobb teljesítményre képes.

Talán elsőre nem feltételeznénk, de a modern olajradiátor szintén a takarékos típusok közé tartozik: az általa felhasznált energiának szinte az egészét hasznosítani tudja, és gyorsan fel lehet vele fűteni a helyiséget. Többféle méretben és teljesítménnyel kapható, és a legtöbbnek kereke is van, ezért mozgatható. A halogén hűsugárzó a párás helyiségek, például fürdőszobák fűtésére ideális, mert rövidhullámú sugarai gyorsan melegítenek, emellett keveset fogyaszt.

Elsősorban a nyári melegben esik sok szó a split klímáról, de az újgenerációs készülékek kiegészítő fűtésre is alkalmasak. Energiatakarékosságuk sok tényezőtől függ, például a beállított hőfoktól, a készülék típusától, illetve attól, hogy milyen más fűtési módszerhez viszonyítjuk őket.

Más egyszerű megoldásokkal is javítani tudjuk a hőérzetet, miközben mérsékelhetjük a fogyasztást. A nyílászárók, falak vagy a tető megfelelő szigetelésével (például rések szigetelő tömítésével) minimalizálhatjuk a hőveszteséget. A megfelelő hőszigetelés például akár 20-30 százalékkal is csökkentheti az energiaveszteséget, ami hosszú távon jelentős megtakarítást hozhat a fűtési költségekben. Szintén növelhetjük a hatékonyságot programozható termosztát telepítésével, amellyel automatikusan szabályozhatjuk a hőmérsékletet, igazodva ahhoz, hogy épp otthon vagyunk-e vagy sem.

Világítsunk okosan: az energiatakarékos izzótól az időkapcsolóig

Az otthoni világítás tudatos megválasztásával nemcsak a környezetért tehetünk, hanem a hangulatunkat is javíthatjuk és a rezsin is spórolhatunk. A világítási szakértő, Nyárádi Blanka szerint érdemes odafigyelni a megfelelő fényviszonyokra és az energiatakarékosságra, valamint szükség esetén szakértő segítségét kérni a megfelelő fényforrások kiválasztásához és a világítótestek, lámpák cseréjéhez.

Amit lehet, cseréljünk LED-re! A hagyományos izzók energiájuk nagy részét hőként adják le, míg a LED fényforrások akár 80 százalékkal kevesebb áramot fogyasztanak, élettartamuk pedig akár 20-25 ezer óra is lehet. Azonnal teljes fényerővel világítanak, kevésbé melegszenek és ütésállóak. További előnyük, hogy több színben elérhetőek, fényük irányítható, így minimalizálható a felesleges szórás, sőt még környezetbarátak is.

Használjunk okosfényforrásokat! A szakértő szerint a smart technológia már a világítástechnikában is egyre népszerűbb: a lámpák tabletről vagy okostelefonról irányíthatók, így beállíthatjuk, hogy csak a közelünkben lévők világítsanak, és akár a fényerőt vagy a színt is kiválaszthatjuk. Időzíthetőek is: a fények a megadott időpontokban automatikusan kapcsolnak ki vagy be. A dimmelhető világítás lehetővé teszi a fényerő szabályozását, így hangulatosabb környezetet teremthetünk, miközben energiát takaríthatunk meg. A dimmelhető LED-ek kisebb teljesítménnyel is működhetnek, hosszú távon csökkentve az energiafogyasztást.

Időzítsünk, irányítsunk kényelmesen! Praktikus időkapcsolók segítségével automatizálhatjuk például a fűtést vagy más elektromos eszközök működését, csökkentve a fogyasztást. Távirányítható aljzatokkal kényelmesen szabályozhatjuk az elektromos készülékek be- vagy kikapcsolását – akár a kanapéról egy távirányító segítségével kapcsolhatjuk le az állólámpát. Kültérre, elsősorban kapuba, garázsajtóhoz érdemes mozgásérzékelős lámpát szerelni, ami akkor világít, amikor épp a közelben vagyunk.

Áramfogyasztásunkat néhány egyszerű trükkel is csökkenthetjük. Az ablakra tegyünk inkább könnyű, áttetsző függönyt, hogy a nappali fény minél tovább világítsa meg a lakást. Tükrökkel is világosabbá tudjuk tenni a tereket. Sötétedés után pedig redőnnyel, valamint hő- és fényzáró sötétítőfüggönnyel tartsuk bent a hőt.