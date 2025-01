Szép karácsonya volt a magyaroknak: elképesztő összeget költöttünk, itt vannak a számok

A karácsonyi készülődés határozta meg az egyik élelmiszer-kiszállító cég forgalmát 2024 decemberében. Az otthoni sütés-főzés, a prémium termékek és a különleges ünnepi fogások iránti kereslet kiemelkedő volt, de a vásárlási gyakoriság és a kosárérték is növekedett novemberhez időszakhoz képest.

A Kifli.hu online szupermarket közleményéből kiderül, hogy az adventi hetekben a kosárérték a korábbi 26 600 forintról 28 000 forint fölé, több mint 5 százalékkal emelkedett, miközben a vásárlások gyakorisága is közel 10 százalékkal nőtt. Így az egy vásárló által realizált havi átlagos költés 80 000 forintról 92 500 forint fölé ugrott, ami 15 százalékos növekedést jelent – derül ki a Kifli.hu online szupermarket utolsó havi adataiból.

Decemberben a vásárlók 25 százaléka választotta az „otthoni sütés-főzés” kategória termékeit, szemben a korábbi 19 százalékos aránnyal Ezzel párhuzamosan jelentősen emelkedett a tejtermékek – például tejszín, vaj, margarin – és a sütéshez szükséges alapanyagok, valamint a fűszerek iránti kereslet. Sokan a gyorsabb megoldásokat részesítették előnyben: a fagyasztott és kész sütemények iránti kereslet szintén növekedett.

Az ünnepi időszak közeledtével a minőségi termékek is a fókuszba kerültek. A prémium húsok – mint a bárány, nyúl vagy sous-vide készítmények –, a halak, a növényi alapú élelmiszerek, valamint a Marks & Spencer-kategóriák jelentős forgalmat generáltak. A minőségi édességek, sütemények és virágok szintén a decemberi vásárlások kedvencei közé tartoztak. Ellenben azt is látni az eredményekből, hogy tele hassal kevésbé kívánjuk a reggelit, így a hagyományos reggelizős kategóriák (májas, sonka, felvágott, kenyér, péksütemény, sós pékáru, tej, sajt, joghurt) ritkábban kerültek a kosárba. De csirkehúsból, ásványvízből és fagyasztott pizzából is kevesebb fogyott.

Az év végi vásárlási lendület a két ünnep között is megmaradt. A szilveszteri kosarakban a pezsgő, virsli, bacon, kenyér, különféle szeszes italok, üdítők és snackek domináltak. A pezsgő éves forgalmának közel 8 százalékát az új év előtti öt napban vásárolták meg a fogyasztók. Virsliből ugyanezen idő alatt az éves eladott mennyiség 5 százaléka fogyott – az adatok alapján 100 ilyen kiemelt nap elegendő lenne bármely alapélelmiszer éves forgalmának eléréséhez. Az ilyenkor jellemző alapanyagok – például fűszerek, szószok és konzervételek – szintén jelentős forgalmat értek el.

Az ünnepek utáni lendület januárban is folytatódik az idén ötéves Kiflinél, azonban követve az év eleji tudatosabb választásokat, ebben a hónapban már az egészséges táplálkozás és a növényi alapú élelmiszerek népszerűsége nő a vásárlók körében.