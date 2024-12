Elképesztő év végi akciót robbantott a Lidl, Tesco, Penny: kígyóznak a sorok, most mindenki ezt akarja

A szilveszter elképzelhetetlen pezsgős koccintás nélkül, és nem véletlenül: az év vége hagyományosan a pezsgők csúcsszezonja. Bár a magyarok többsége továbbra is az édes italokat részesíti előnyben, egyre többen választják a szárazabb pezsgőket, sőt az alkoholmentes változatok népszerűsége is nő. Mutatjuk, hogyan alakult a pezsgőpiac 2024-ben, és milyen akciókkal készülnek a boltok az utolsó napok vásárlóira.

Két nap múlva itt a szilveszter, és nincs is jobb alkalom arra, hogy pezsgős poharunkkal búcsúztassuk az óévet. Ez az időszak hagyományosan a pezsgők csúcsszezonja: a boltok polcairól ilyenkor fogynak a leggyorsabban ezek a buborékos italok. A magyarok körében továbbra is az édes pezsgők a legnépszerűbbek, különösen azok körében, akik csak az ünnepi időszakban fogyasztanak pezsgőt. Ugyanakkor az elmúlt években a szárazabb italok iránti kereslet is egyre nő, ami egyértelműen jelzi, hogy Magyarország is felzárkózik a nemzetközi trendekhez.

Ráadásul az alkoholmentes pezsgők is egyre népszerűbbek, különösen azok körében, akik tudatosabb életmódot követnek, vagy egyszerűen csak szeretnének az ünnepi asztalnál is mértéket tartani. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan alakult a pezsgőpiac 2024-ben, és milyen érdekességeket hozott az idei év. Emellett arra is kitérünk, milyen akciókkal várják a boltok azokat, akik még az utolsó pillanatban készülnek beszerezni az évbúcsúztató italukat.

Pörög a pezsgőpiac

2023-ban a magyar piacon összesen körülbelül 20 millió palack pezsgő fogyott, amely becslések szerint mintegy 30 milliárd forint értékű piacot jelent. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt lakosságra vetítve az átlagos éves pezsgőfogyasztás körülbelül 2,5 palack/fő

- árulta el a Pénzcentrumnak a Törley, akik hozzátették, bár a 2024-es évről még nincsenek végleges adataik, de a nehezen induló év eleji hónapok után júniusban határozottan fellendült a piac, ezután minden hónapban felülmúlva a tavalyi eredményeket és az idei célkitűzéseiket.

Az idei várakozásokat tekintve a november és a december az éves pezsgő fogyasztásnak körülbelül a felét adja, így most még nem lehet megmondani, milyen lesz az év egésze. Karácsonytól december 30-áig minden nap duplázódik a pezsgőforgalom, és még 31-e is nagyon erős szokott lenni, tehát valóban ekkor dől el minden

- bontotta ki a Törley, ami mindent figyelembe véve az eddigi adatok alapján egy közepesen erős szezonban bíznak.

Milyen pezsgőt isznak a magyarok

A Törley válaszaiból kiderült, a pezsgőzés évek óta egyre nagyobb népszerűségnek örvend, a fogyasztók egyre nyitottabbak mindenre ami újítás, amellett hogy a tradicionális, transvasée és tank pezsgők is töretlen sikernek örvendenek. A vállalat beszámolt arról is, hogy új termékbevezetéseik is kimondottan sikeresek, erről így vallanak: „azzal, hogy megmutattuk, hogy a pezsgőt lehet jéggel, gyümölccsel és menta vagy citromfű levéllel is szervírozni nagyon sok új fogyasztót üdvözölhetünk a pezsgő kedvelők társaságában.” Az adatokból azt is látják, hogy például az Ice elnevezésű italuk fogyasztói 70 százalékban például új belépők, tehát míg nem volt ilyen ital, nem pezsgőztek.

Ezzel együtt Magyarországon továbbra is sok édes pezsgő fogy, különösen azok körében, akik csak az év végi időszakban fogyasztanak pezsgőt. Ugyanakkor a vállalat elárulta azt is, hogy fokozatosan tolódik a kereslet a szárazabb pezsgők iránt, ami összhangban van a nemzetközi trendekkel. Ez a változás különösen a prémium kategóriában figyelhető meg, ahol a komplexebb ízvilágú, száraz pezsgők iránti kereslet nő.

Mi a magunk részéről fókuszálunk az alkoholmentes piac felépítésére is, mert hiszünk abban, hogy ez azokat a fogyasztókat is befogadja, akik valami miatt eddig kiszorultak a pezsgőzés öröméből

- hívta fel a figyelmet a vállalat, akik elmondták, az alkoholmenetes és csökkentett alkoholtartalmú italok iránt jelentősen megnőtt a kereslet. Ez ráadásul szerintük elsődlegesen nem anyagi okokra vezethető vissza, bár ez is szerepet játszhat a növekedésben.

Nagy szerepe van a tudatosságnak, egyre többen és nagyobb részt fiatalok döntenek úgy, hogy egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán fogyasztanak alkoholt. Nekik nyújt kiváló alternatívát az alkoholmentes kategória, ami egyre több ital esetében elérhető

- ismertették. Azt is megtudtuk, hogy bár korábban az alkoholmentes pezsgők gyakran nem tudták felvenni a versenyt az alkoholos társaikkal, addig mára az ízprofilokat is sikerült úgy fejleszteni úgy, hogy a pezsgőzés élményét nyújtsuk, zéró alkohollal is. Ez pedig azt is jelenti, hogy a vállalat tovább bővítette ezt a portfólióját is.

Utolsó nagy pezsgőakciók a magyar boltokban

A Lidl címoldalon hirdeti a Szovjetszkoje Igrisztoje pezsgőt, amit 35 százalékkal áraztak le, így 1299 forint helyett 838 forintba kerül. Az Allini prosecco pedig 2999 forint helyett 2199 fog kerülni. További bolti akciókért nézd meg a vállalat 52. heti akciósát!

Az Aldi is címlapon hirdet pezsgőt, náluk a Monte Cappella fehér pezsgő 1169 helyett 899-be fog kerülni. De áraztak le proseccót is 2299-ről 1699-re is, miközben a Kreinbacher extra száraz darabja 4999 forintért kerülhet a kosárba. További akciókat itt találsz!

A Pennynél a Szovjetszkoje Igrisztoje 839 forintba fog kerülni, de le lesz árazva többek között a Cinzano to spritz pezsgő is, 2799 forintról 1999-re. Miközben kétféle Hungária pezsgő 2199-be, a Paulus pezsgők pedig 1799 forintba fognak kerülni. További akciók itt!

A Tescónál a Törley pezsgők 1196 forintba kerülnek, miközben a Martini pezsgők Clubcarrdal 1+1 akcióban lesznek vihetők 2299 forintért. De ugyanígy hűségkártyával 3299 forintba fog kerülni a Mionetto, és 2399 forintba többféle Hungária pezsgő. Egyéb bolti akciók itt tekinthetők meg!

Az Auchan főoldalon hirdeti, hogy náluk a Cinzano Asti pezsgő 2495 forintba kerül, miközben a hiper kártyájával 1299 forint helyett lesz megvásárolható a Rex Danubius pezsgő, vagy éppen 20 százalék kedvezménnyel többféle magyar Methode Traditional peszgő. További kedvemények itt!

A Sparnál a BB pezsgők darabja 999 forintba kerül, miközben a Törley Charmant és Fortuna 1199 forintba kerülnek. De le vannak árazva a Burg pezsgők is, 1199 forintról 899 forintrinra, miközben a Natara pezsgők 1199 forintba kerülnek. Ha érdekelnek még akciók, kattints ide!