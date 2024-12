Babonás magyarok tömik a boltok zsebét újév előtt: ezeknek a gigaakcióknak nem tudnak ellenállni

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Magyarországon évente közel 30 000 tonna virslit gyártanak, és a nagy drágulásokat ténylegesen maga mögött hagyta a piac 2024-re. Emellett elmondható, hogy bár egész évben van kereslet virslire, a decemberi fogyasztás 30 százalékkal magasabb, mint az év más hónapjaiban. Ráadásul a magyarok elég babonásak is, ilyenkor inkább sertés, semmint baromfi virslit vásárolnak. Mutatjuk a 2024-es virslitrendeket és azt is, milyen virsliakciókkal várják a boltok a magyarok az év végéhez közeledve. És persze a lencséről sem feledkeztünk meg, itt is mutatjuk a legnagyobb akciókat, na meg azt is, melyik ország termeli a legtöbb hüvelyest.

