Ilyen nincs, valódi sztárterméket árazott le durván az Aldi, Lidl, Penny, Auchan: indul az akcióháború

2024 karácsonyának egyik slágerajándéka egyértelműen a forrólevegős sütő, azaz az airfryer: a gép előnyei közé tartozik, hogy gyors és egyszerűen használható, így akár egy elfoglalt háztartásban is nagy segítséget nyújt. Olajmentes vagy minimális olajjal készült ételek készítésére alkalmas, így egészségesebb alternatívát kínál a hagyományos sütési módszerekhez képest. A boltok akciós újságjaiban megnéztük, hogy milyen airfryer-ajánlatokkal várják a vevőket a 49. héten.

Az ünnepi időszak közeledtével sokan törik a fejüket azon, milyen ajándékot válasszanak szeretteik számára. A praktikus ajándékok népszerűsége egyre nő, hiszen ezek nemcsak örömet okoznak, hanem a mindennapokban is hasznosak. Egy jó ajándék választása nemcsak a megajándékozottnak, hanem az ajándékozónak is örömet szerez, hiszen láthatja, hogy valóban értékes és funkcionális tárgyat adott. Az airfryer, azaz a forrólevegős sütő, ideális választás lehet, mivel egyszerre praktikus, modern, és egészséges életmódot támogató eszköz.

Az airfryer előnyei közé tartozik, hogy gyors és egyszerűen használható, így akár egy elfoglalt háztartásban is nagy segítséget nyújt. Olajmentes vagy minimális olajjal készült ételek készítésére alkalmas, így egészségesebb alternatívát kínál a hagyományos sütési módszerekhez képest. Emellett sokoldalúsága is kiemelkedő, hiszen nemcsak sült krumplit, hanem húsokat, zöldségeket, sőt, akár süteményeket is készíthetünk benne. Azok számára, akik szeretnék csökkenteni az olajfogyasztásukat, vagy gyors, finom és egészséges ételekre vágynak, ez az eszköz tökéletes választás.

Ajándékozáskor mindig fontos szempont, hogy az adott tárgy hosszú távon is hasznos legyen, és ne kerüljön a szekrény mélyére. Az airfryer éppen ezt az elvárást teljesíti: olyan eszköz, amely szinte minden konyhában helyet kaphat, és gyakran használatban lesz. A modern dizájn, a könnyű tisztíthatóság és a praktikus funkciók mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az airfryer ne csak karácsonyi ajándékként, hanem a mindennapi élet részeként is megállja a helyét.

2024-ben az airfryer egyértelműen az egyik legdivatosabb ajándéknak számít, hiszen egyszerre felel meg a modern életmód és a környezettudatosság trendjeinek. A boltok is felismerték ezt a népszerűséget, így az ünnepi időszakban egymással versengve kínálnak kedvezményeket és különleges akciókat ezekre az eszközökre. Az árverseny miatt most különösen jó alkalom nyílik arra, hogy egy minőségi airfryert ajándékozzunk szeretteinknek, ráadásul kedvező áron! Megnéztük, hogy a 49. héten milyen ajánlatokkal várják a boltok a vásárlókat.

Rengeteg bolt repült rá a divatra

Az Aldiban az Ambiano márkájú, 5,5 liter űrtartalmú forró levegős sütő most 19 990 forintba kerül. Lehet hozzá 899 forintért sütőpapírt is venni. A konyhai akciók között találtunk még egy 840 W-os mini fritőzt is, amiért 9 999 forintot kérnek. 6 999 forintért pedig vattacukorgépet, csokiszökőkutat vagy popcorn gépet is vehetünk.

A Lidl újságjában egy óriási, duplakosaras (2*4,35 liter) gépet kínálnak 44 444 forint helyett most csak 33 333 forintért - ez a termék egyébként jóval olcsóbb lett, tavaly az akció nélküli áron árulták. Más konyhai eszköz nincs az újságban, de háztartási gépek közül akcióznak párátlanítót 44 444 forintért, gőztisztító gépet 39 999 forintért. És akkus kéziporszívó is van a kiadványban, ami 7 999 forintba kerül.

Az Auchan egy Philips készülékkel támad, a matricagyűjtő akciójuk keretein belül 29 990 forintért adják az airfryert 39 999 forint helyett, de akciós még az automata kávégép is, ami az kació keretein belül csak 99 990 forintért kapható.

Az Interspar nem szórakozik, kétféle forrólevegős sütőt is kínál! A kisebbik, 4,5 liter kapacitású 18 999 forintba kerül 29 999 helyett, a 7 literes gép pedig 49 999 forint helyett a kiadvány szerint csak 24 999. Akciós még a háztartási gépek közül DeLonghi eszpresszógép is, 149 999 forint helyettt 89 999 forintot kérnek érte.

A Penny egy XXL-es Berlinger Haus géppel támat, aminek a kapacitása 7,2 literes, ennek az ára klubkártyával 19 999 forint 39 999 helyett. Árulnak hozzá sütőpapírt is kétféle méretben 499 illetve 999 forintos áron.