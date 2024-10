Új hűségprogramot vezetett be a Lidl: súlyos ezreket lehet megtakarítani a vásárlással

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Lidl új jutalmazási programot vezetett be, amelynek keretében a vásárlók ingyenes péksüteményt kaphatnak, ha egy hónap alatt legalább 10 fontot (~4 800 forintot) költenek az áruházakban. Az új rendszer része a Lidl Plus alkalmazásnak, és további kedvezményeket is kínál a rendszeres vásárlóknak - írja a www.southwalesargus.co.uk.

A Lidl bejelentette, hogy kibővíti a Lidl Plus jutalmazási rendszerét. Az új program keretében azok a vásárlók, akik egy hónap alatt legalább 10 fontot (~4 800 forintot) költenek a Lidl áruházakban, ingyenes édes péksüteményt kaphatnak ajándékba. A választható termékek között szerepel többek között fánk, brownie és muffin is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A szupermarketlánc közleményében hangsúlyozta, hogy az új program célja a vásárlók megtakarításainak növelése. "Azok a vásárlók, akik a megtakarításokra vágynak... örüljenek! A Lidl hivatalosan is bejelentette a Lidl Plus jutalmazási rendszerének izgalmas újdonságait" - olvasható a közleményben. A Lidl Plus alkalmazáson keresztül elérhető jutalmazási rendszer számos előnyt kínál a vásárlóknak. Az ingyenes péksüteményeken kívül akár 10%-os kedvezményt is kaphatnak a heti bevásárlásukra. A vállalat szerint a program lehetővé teszi, hogy a vásárlók pénzt takarítsanak meg ÉS kielégítsék édesszájúságukat. A szupermarket további ajánlatokat kínál a rendszeres vásárlóknak. Azok, akik egy hónap alatt több mint 250 fontot (~120 ezer forintot) költenek a Lidl üzleteiben, 10%-os kedvezményt kaphatnak a heti bevásárlásukra. A vállalat számításai szerint ez jelentős megtakarítást jelenthet a családoknak. Mivel egy négytagú család átlagos átlagos heti bevásárlása körülbelül 157 fontba (~75 ezer forintba) kerül, az ajánlat akár 15,70 font (~7 500 forint) megtakarítást is jelenthet - közölte a Lidl. JÓL JÖNNE 2,7 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 699 918 forintot igényelnél 6 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 53 004 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 12,86%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank 53 149 forintos törlesztőt (THM 12,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Az új jutalmazási program országszerte elérhető a Lidl üzleteiben, és a vásárlók a Lidl Plus alkalmazáson keresztül vehetik igénybe a kedvezményeket. Milyen megtakarítások érhetők el a Lidl Plus alkalmazásban? A Lidl Plus alkalmazásban elérhető megtakarítások teljes listája: Költs el 10 fontot (~4 800 forintot) a Lidlben egy hónapon belül, és ajándékba kapsz egy édes pékárut,

Költs el 50 fontot (~24 ezer forintot) a Lidl-ben egy hónapon belül, és kapsz egy ajándék gyümölcsöt,

Költs el 100 fontot (~48 ezer forintot) a Lidl-nél egy hónapon belül, és kapsz egy ingyenes terméket,

Költs el 150 fontot (~72 ezer forintot) a Lidl-nél egy hónapon belül, és kapsz egy ingyenes terméket,

Költs el 250 fontot (~120 ezer forintot) a Lidl-nél egy hónapon belül, és 10% kedvezményt kapsz a következő vásárláskor. A kedvezményrendszer egyébként Magyarországon sem ismeretlen, bár természetesen más összeghatároknál járnak az ajándékok. Az alábbi képen például 15 ezer forint az első lépcsődok, aminél a vásárló különböző ajándékok közül választhat.

Címlapkép: Getty Images

