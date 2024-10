Tovább éleződik a SPAR és a kormány háborúja: itt van az újabb uniós döntés

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint az EU ismételten támadás alá vette a magyar kiskereskedelmi különadót. Ezzel egy olyan intézkedést kifogásolnak ismét, amelyről 2020-ban az Európai Unió Bírósága már kimondta, hogy megfelel az európai uniós normáknak - közölték. "Egyszer ezt az intézkedést már megtámadták, akkor is megvédtük, most is meg fogjuk védeni" - írták.

A Bíróság korábbi ítéletében emlékeztetett arra, hogy a tagállamok szabadon határozhatják meg az általuk legmegfelelőbbnek ítélt adóztatási rendszert, és alkalmazhatnak progresszív adóztatást az árbevétel tekintetében - írja az NGM. Mindemellett a Bíróság azt is hangsúlyozta, hogy mivel valamennyi Magyarországon, az érintett ágazatban tevékenységet folytató vállalkozás a kifogásolt adó alanyának minősül, és mivel az árbevételre vonatkozó különböző sávokra alkalmazandó adómértékek ezen vállalkozások mindegyike tekintetében érvényesek, az ezen adót bevezető magyar szabályozás semmilyen közvetlen hátrányos megkülönböztetést nem valósít meg, így a Magyarországon kivetett különadót összeegyeztethetőnek ítélte meg a letelepedés szabadságával is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A döntéssel értékelésük szerint a brüsszeli Bizottság a SPAR oldalára állt. "A Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja változatlan, a magyar piacon csak olyan vállalkozások maradhatnak, amelyek jogkövető magatartásuk mellett figyelembe veszik a hazai fogyasztók érdekeit, azaz jó minőségű és jó áron elérhető termékeket kínálnak a magyar családok számára. Azok számára, akik nem tartják vagy tartották tiszteletben a magyar fogyasztókat és túláraztak, nincs helye a magyar gazdaságban. A kormány, ahogy eddig is, úgy ezután is minden esetben, minden eszközével a leghatározottabb módon fog fellépni az indokolatlan extraprofitok és a tisztességtelen, családokat megkárosító magatartás ellen" - írta az NGM. Előzmények Szeptemberben adtunk hírt arról, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (Spar) által vállalt kötelezettségek végrehajtását utóvizsgálat keretében vizsgálja. A kiskereskedelmi cég – a GVH 2020 decemberében lezárult vizsgálatában – többek között azt vállalta, hogy új, regionális beszállítói rendszert alakít ki, növeli a magyar kistermelő beszállítók értékesítési lehetőségeit, emellett új munkahelyeket is teremt. A folyamatban lévő eljárás során a GVH azt vizsgálja, hogy a Spar maradéktalanul és határidőben végrehajtotta-e a jóvátételi programban önként vállalt kötelezettségeit. A 2020 decemberében lezárult vizsgálat során a GVH feltárta, hogy a Spar jogsértő beszerzői gyakorlatot alakított ki, valamint visszaélt jelentős piaci erejével. A GVH megállapította, hogy a Spar bónuszrendszere indokolatlanul és egyoldalúan írt elő díjakat a beszállítóknak azért, hogy termékeik a bolthálózat polcaira kerülhessenek. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A SPAR a lépésre azt válaszolta: "A kötelezettségvállalások végrehajtását a nemzeti versenyhatóság minden esetben megvizsgálja, melynek kapcsán a SPAR együttműködik a GVH-val, igazolja a vállalások teljesítését, ahogy tette ezt a múltban is." További részletek: EZ IS ÉRDEKELHET Tovább dúl a háború a Spar és az állam között: most éppen ezt szabadították a boltláncra Utóvizsgálat keretében vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (Spar) által vállalt kötelezettségek végrehajtását.

